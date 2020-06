PNL demarează, luni, procedurile pentru revocarea lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului. Florin Roman: S-a transformat în apărătorul pensiilor nesimțite

Florin Roman, liderul deputaților PNL, a anunțat că, luni, vor fi demarate procedurile pentru revocarea lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului, „care s-a transformat în apărătorul pensiilor nesimțite”. În timpul vizitei desfășurate vineri la Aeroportul Internațional Brașov, premierul Ludovic Orban lansase și el un apel în acest sens către grupurile parlamentare ale formațiunii de guvernământ.



Demnitarul liberal Florin Roman susține că Avocatul Poporului, în mandatul lui Renate Weber, și-a depășit atribuțiile constituționale pentru că sesizarea CCR cu privire la proiectul pentru impozitarea pensiilor speciale este, de fapt, „un demers împotriva poporului român”.

„Luni vom demara procedurile de revocare din funcție a doamnei Renate Weber, care s-a transformat in apărătorul pensiilor nesimțite! Avocatul Poporului și-a depășit atribuțiile constituționale inițiind un demers împotriva...poporului roman, care dorește tăierea pensiilor speciale și respectarea principiului contributivității. A invoca neconstituționalitatea legii pe motiv de discriminare înseamnă cinism, in condițiile in care 5 milioane de romani primesc pensie după contribuție. Renate Weber este apărătorul pensiilor speciale nesimtite, cum este cazul fostului comandant al penitenciarului Colibași, care încasează o pensie specială de 75.000 lei. Probabil omul mănâncă cu 10 guri...”, a scris Florin Roman, liderul deputaților PNL, sâmbătă, pe Facebook.



Proiectul pentru impozitarea pensiilor speciale a fost atacat la CCR de Avocatul Poporului





Camera Deputaților a adoptat, în această săptămână, proiectul pentru impozitarea pensiilor speciale, sau mai precis inițiativa care prevede, potrivit unui amendament susținut de PSD, PNL și USR, că pensiile cu valoare de până la 2.000 de lei inclusiv nu se impozitează, cele cuprinse între 2.000 şi 7.000 se impozitează cu 10%, iar pensiile cu o valoare de peste 7.001 lei se impozitează cu 85%, pentru ceea ce depăşeşte suma de 7.001 lei.

Cu toate acestea, proiectul a fost atacat la CCR de către Avocatul Poporului. În direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, Renate Weber a explicat ce a convins-o să facă un astfel de gest.

„Avocatul Poporului și adjuncții săi sunt asimilați miniștrilor și secretarilor de stat, deci noi nu avem pensii de serviciu sau speciale. Sesizarea pe care am făcut-o este pentru că este vorba despre un principiu și atunci când constatăm că o lege aprobată nu este în concordanță cu Constituția și privește chestiuni de drepturi, firește ne adresăm Curții Constituționale. În legea care a fost adoptată ieri (miercuri – nr.r), noi am identificat două aspecte. O dată este vorba de faptul că nu se respectă principiul egalității fiscale și al aplicării juste a sarcinilor ficale și o dată e o chestiune de discriminare. Se vorbește de taxe, dar dacă ne uităm la cum anume este descrisă acea sumă datorată, este clar că nu e taxă, e un impozit. Suntem în situația în care există o dublă impozitare, pentru că toate pensiile din România de peste 2.000 de lei se impozitează cu 10%. Această taxă care e fie de 10%, fie de 85% este suplimentară, ceea ce este clar că nu este în concordanță cu întreaga gândire a fiscalității în România. (...) Rolul meu este ca atunci când constat că cineva nu respectă Constituția, să mă îndrept către Curtea Constituțională. Mandatul meu nu este să găsesc soluții. Noi nu suntem decât un intermediar în acest proces. Decizia este întotdeauna a Curții Constituționale”, a afirmat Avocatul Poporului.

Întrebată cine i-a sugerat să sesizeze CCR atât de repede, Renate Weber a răspuns: ”Parlamentul a adoptat această lege în regim de urgență. În regim de urgență înseamnă că poate fi atacat la Curte înainte de promulgare, numai în două zile, adică astăzi expria termenul”.