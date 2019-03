Ministrului Justiţiei, Tudorel Toader nu scapă. PNL şi USR au depus o nouă moţiune simplă împotriva acestuia, de data aceasta la Senat. Potrivit liberalilor, Toader are cele mai mari restanţe în implementarea promisiunilor din programul de guvernare.

