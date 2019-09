PNL depune moțiunea de cenzură, în următoarele două săptămâni. Rareș Bogdan: Tăriceanu, mai critic la adresa PSD decât Mălin Bot, Cristi Dide și Marian Ceaușescu. Să o voteze și el, și Ponta, și Hunor (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a anunțat, în direct pe B1TV, că liberalii vor depune moțiunea de cenzură, în următoarele două săptămâni. Eurodeputatul a precizat că formațiunea din care face parte poartă negocieri cu toate formațiunile din așa-zisa Opoziție.



„Vom depune, în următoarele două săptămâni, moțiunea de cenzură. Negociem cu fiecare dintre cei care au afirmat că vor vota această moțiune. Ne așteptăm ca, într-un ultim gest de salvare a imaginii, domnul Tăriceanu să voteze moțiunea de cenzură, așa cum a promis. Pentru că, până mai ieri, zicea de cei din PSD că sunt racheți, sau ceva de genul acesta. A devenit mai critic decât Mălin Bot, Dide și Marian Ceaușescu. Sper să nu se învârtă peste noapte.



Îi invităm și pe domnul Tăriceanu, și pe domnul Ponta, și pe domnul Tudose, și pe domnul Kelemen Hunor. Să lase în pace (n.r. - Kelemen Hunor) documentul acela l-a scos din 2005, și pe care Emil Boc l-a respins, în Guvernul Tăriceanu. După 14 ani au scos la lumină proiectul autonomiei culturale, care de fapt e bazat pe baze etnice”, a declarat Rareș Bogdan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

