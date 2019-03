PNL îi solicită Guvernului să facă public mandatul pentru ședințele privind desemnarea procurorului-șef european

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a anunțat că PNL îi solicită Guvernului să facă public mandatul ambasadorului României la UE şi al ministrului Justiţiei cu privire la discuţiile care vor avea loc săptămâna aceasta, în cadrul Uniunii Europene, referitor la desemnarea candidatului pentru funcţia de procuror-şef european, potrivit Agerpres.



„Săptămâna aceasta este săptămâna decisivă pentru alegerea primului procuror-şef al Uniunii Europene. Săptămâna aceasta vor avea loc două reuniuni extrem de importante în cadrul acestui proces. Miercuri, 6 martie, ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene se vor întâlni pentru a evalua procedura de selecţie ca urmare a etapei ce a avut loc săptămâna trecută în Parlamentul European, iar vineri, 8 martie, miniştrii de Justiţie din Uniunea Europeană vor avea prima discuţie politică la nivel înalt în vederea stabilirii poziţiei Consiliului UE privind desemnarea primului procuror-şef al UE. (...) Cerem Guvernului României să facă public mandatul cu care reprezentantul României şi apoi ministrul de Justiţie vor participa la aceste şedinţe, aşa cum şi noi am făcut publică susţinerea pentru candidatul român, am făcut lobby pentru candidatul român, am votat-o, am promis că vom convinge PE să o voteze şi am reuşit", a spus Mureşan, la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL, despre cursa în care este înscrisă și Laura Codruța Kovesi.



Demnitarul european a precizat că PNL solicită Consiliului UE să îşi stabilească poziţia şi să ţină cont de faptul că Laura Codruţa Kovesi s-a clasat în primele etape pe primul loc.



„Consiliul Uniunii Europene nu are în acest moment o poziţie stabilită, (...) iar noi cerem Consiliului să îşi stabilească cât mai rapid poziţia şi să ţină cont de primele două etape în care candidatul român a fost pe locul întâi. În al doilea rând, somăm Guvernul României să înceteze orice acţiune de sabotare a candidatului român la poziţia de procuror-şef european. În ultimele săptămâni ministrul Justiţiei şi-a făcut titlu de glorie din faptul că a trimis scrisori denigratoare privind candidatul român miniştrilor de Justiţie din alte ţări ale UE, iar europarlamentarii PSD s-au milogit săptămâna trecută pentru a cere drept de vot în comisia LIBE ca să poată vota împotriva candidatului român", a afirmat Siegfried Mureşan.