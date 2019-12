PNL încă vede alegerile anticipate drept „varianta cea mai corectă”. Orban: „Problema este să avem parteneri. Una este discursul politic, alta este posibilitatea de a realiza ceva efectiv” (VIDEO)

PNL consideră, în continuare, că „varianta cea mai corectă” este demararea alegerilor anticipate, a afirmat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, premierul Ludovic Orban, care a precizat că dacă și-ar da demisia în speranța că vor fi îndepliniți pașii constituționali necesari, Parlamentul ar putea învesti următoarea propunere de premier, astfel încât să evite declanșarea scrutinului.



„PNL a anunțat încă de la începutul demarării moțiunii de cenzură, din septembrie, că varianta cea mai corectă este întoarcerea la popor, pentru a reîmprospăta voința cetățenilor, care este diferită complet astăzi, față de voința care a generat actualul Parlament. Noi susținem alegerile anticipate, dar problema este să avem parteneri la aceste alegeri anticipate”, a declarat Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat dacă există acești „parteneri” necesari pentru declanșarea alegerilor anticipate, liderul PNL a răspuns: „Deocamdată, singurii care s-au declarat în favoarea alegerilor anticipate sunt cei de la USR-PLUS. Până acum, alții nu am auzit să se bucure de ideea anticipatelor, iar aici problema e următoarea. Oamenii trebuie să înțeleagă. Una este discursul politic, alta este posibilitatea de a realiza ceva efectiv”.

