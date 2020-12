PNL începe negocierile pentru formarea noii majorități parlamentare care să susțină viitorul Guvern

Partidul Național Liberal începe, joi, negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul Guvern. În acest sens, liberalii vor discuta cu reprezentanții Alianței USR-PLUS, cu cei de la UDMR și cu grupul minorităților naționale din Camera Deputaților, după cum a anunțat miercuri seară, liderul PNL, Ludovic Orban. Discuțiile au loc în contextul în care propunerea de premier din partea PNL este actualul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu. Decizia a fost luată miercuri în Biroul Politic Național al PNL.

Încep negocierile cu privire la noua majoritate parlamentară: Cu cine vor discuta liberalii



"În cadrul reuniunii Biroului Politic Naţional am stabilit partenerii posibili cu care negociem formarea unei majorităţi parlamentare pentru susţinerea Guvernului. Este vorba de USR PLUS, UDMR, de asemenea vom purta discuţii şi negocieri şi cu grupul minorităţilor din Camera Deputaţilor. Există şansa de formare a unei majorităţi parlamentare. În baza rezultatelor pe care le avem în acest moment este indicată clar posibilitatea de formare a unei majorităţi. De asemenea, am decis formarea unei echipe de negociere care să fie condusă de președintele partidului și de primul ministru pe care l-am propus, care să negocieze programul de guvernare, formula de Guvern și, evident, vom avea discuții legate și de Parlament. Vor urma paşii de negociere începând de mâine (n.r. - joi)", a declarat Ludovic Orban.

De asemenea, șeful PNL a precizat că, în cadrul negocierilor, liberalii se vor axa atât pe majoritatea parlamentară, cât și pe programul de guvernare și componența noului cabinet. În același timp, se va discuta și despre viitoarele conduceri ale Senatului și Camerei Deputaților, funcția de președinte al Camerei fiind avută în vedere de Ludovic Orban după ce a demisionat de la conducerea Guvernului.

În ceea ce privește împărțirea portofoliilor din viitorul cabinet, prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat miercuri că noul guvern va fi format din 16-18 ministere, dintre care liberalii ar putea avea 10 sau 11.

„Aici nu e vorba de ce cedează PNL, ce va ocupa PNL, poate vor fi 16 sau 18 ministere, dacă mergem pe model european legat de comunicații, schimbări climatice. PNL are 26%, în constituirea noului cabinet scorul se va vedea în 10-11 mandate. USR-PLUS au 15%, probabil vor avea 5-6 portofolii. Cei de la UDMR vor avea 2 portofolii. Dar nu ne batem pe portofolii, nu ne-am stabilit un target”, a declarat Rareș Bogdan.

Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 6 decembrie

Între timp, Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Astfel, din noul Prlament vor face parte cinci formațiuni politice. Pe primul loc în opțiunile electoratului care s-a prezentat la vot se află PSD, urmat de PNL, USR-PLUS, AUR și UDMR.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

La votul pentru Camera Deputaților, rezultatele sunt următoarele: PSD - 28,90%, PNL - 25,19%, USR PLUS - 15,37%, AUR - 9,08%, UDMR - 5,74%.

La Senat, rezultatele sunt: PSD - 29,32%, PNL - 25,58%, USR PLUS - 15,86%, AUR - 9,17% șiUDMR - 5,59%.

PMP și Pro România nu au întrunit pragul electoral de 5%, necesar pentru a accede în noul Legislativ.