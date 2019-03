PNL își prezintă candidaţii la alegerile europarlamentare. Rareş Bogdan, cap de listă (VIDEO)

PNL prezintă joi, la Parlament, candidaţii la alegerile europarlamentare, după luni întregi de negocieri, informează B1 TV. Potrivit unor surse, partidul a luat decizia să îşi deschidă lista cu jurnalistul Rareş Bogdan.

Lista votată în cadrul Biroului Executiv:

