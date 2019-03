Cine sunt candidații PNL la europarlamentare. Orban: Avem cea mai valoroasă listă dintre toate partidele politice (VIDEO)

Partidul Național Liberal a prezentat oficial candidații formațiunii la alegerile pentru Parlamentul European, ce vor avea loc pe 26 mai.

Lista a fost prezentată în cadrul summit-ului Partidului Popular European de către liderul PNL, Ludovic Orban:

”Avem cea mai valoroasă listă de candidați dintre toate partidele politice. Oameni care, indiferent unde au fost la nivelul P.E., ministerelor, primăriilor, au făcut lucruri extraordinare pentru oameni:

Adrian Dupu - președintele PNL Basarabia

Ciprian Epure - secretarul general al organizației de tineret

Claudia Benchescu - fostă președintă a organizației de studenți

Aleodor Frâncu - fost secretar de stat, fost șef al ROMATSA, un om remarcabil al aviației internaționale

Ciprian Ciucu - cel care cred că i-a făcut multe nopți de insomniei adminsitrației PSD din București

Mădălin Teodosescu - primarul din Balș, președintele Asociației Orașelor din României.

Ana Maria Dimitriu - reprezentanta Vrancei, consilier municipal care se bate cu primarul de acolo și care a fost supusă la amenințări și contre puterncie și nu a cedat niciun milimentru

Ligia Popescu - președinta Comisiei de specialitate pe relații internaționale a PNL

Violeta Alexandru - consiliera mea, dar nu am susținut-o pentru că e consilieră a mea, a fost director executiv al Pro Democrația, s-a bătut pentru alegeri libere în România, a fost ministru pentru Dialog Social

Mihai Țurcanu - europarlamentar implicat în două decizi foare importante, a reușit să salveze locurile de muncă din industria petrochimică

Vlad Nistor - vicepreședinte PNL pe relații internaționale, omul care a fost alături de mine în aproape toate acțiunile diplomatice

Marian-Jean Marinescu - vciepreședinte al grupului PPE din P.E., care se luptă chiar acum pentru ca transportatorii români să nu fie defavorizati pe piața europeană

Cristian Bușoi - europarlamentar cu misiunea să se bată ca să aducă serviciile de sănătate din România la calitatea celor din alte state UE, se bate pentru construirea celor 3 spitale regionale

Gheorghe Falcă - primarul Aradului, reprezentantul Alianței Vestului

Dan Motreanu - vechi camarad al PNL, cred că e de la 18 ani în partid, secretar general, prim-vicepresedinte, ministru al Agriculturii

Daniel Buda - reprezentantul regiunii de nord-vest, omul care se bate în primul rând pentru intersele fermierilor români

Adina Vălean - raportor la reglementarea care a dus la desființarea taxei de roaming

Vasile Blaga - omul care stăpânește cel mai bine domeniul aderării la Schengen

Siegfried Mureșan - a obținut despăgubiri pentru fermierii români afectați de declanșarea crizei pestei porcine

Mircea Hava - primarul din Alba Iulia

Rareș Bogdan - vârful de lance a bătăliei împotriva PSD”.

