PNL negociază cu încă opt parlamentari pe lângă cei 244 care au semnat moțiunea. Sighiartău: PSD umblă cu genți de bani, amenință și intimidează pentru a influența votul de mâine (VIDEO)

Deputatul Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, a precizat miercuri seară, în direct pe B1TV, că liberalii negociază cu încă „cel puțin opt parlamentari” pentru ca moțiunea de cenzură de joi să fie adoptată, după cum anunțase și Ludovic Orban.

„Așa cum anunța și liderul PNL, noi avem discuții cu încă cel puțin opt parlamentari, pe lângă cei care au semnat moțiunea de cenzură. Sper ca mâine moțiunea de cenzură să fie încununată de succes”, a declarat Robert Sighiartău, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



Totuși, secretarul general al PNL susține că, în aceste zile, parlamentarii strânși de Opoziție în jurul moțiunii de cenzură sunt mituiți cu bani, amenințați, șantajați și intimidați de tabăra puterii.



„Trebuie să recunosc că este un dezastru ce se întâmplă în zilele acestea. Se umblă cu sacoșe cu bani, cu genți cu bani, se amenință, se intimidează și sunt aceleași apucături pe care le-am mai văzut”, a adăugat Sighiartău.



Întrebat dacă nu există și probe în acest sens, care să permită declanșarea unei urmăriri penale, deputatul Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, a răspuns: „Normal că unii dintre parlamentarii, care au fost abordați, vor vorbi. Vor vorbi, după moțiunea de cenzură, însă până atunci vreau să trag un semnal mare de alarmă. Eu cred că instituțiile statului român supraveghează foarte bine ce se întâmplă în zilele acestea, pentru că nu ar trebui să se întâmple astfel de lucruri într-o democrație normală. Ne-am obișnuit cu partidul-stat PSD să vină cu tot felul de metode comuniste, de a cumpăra conștiințe, de a influența votul de mâine”.

