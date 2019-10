Continuă negocierile pentru formarea noului guvern. După ce, miercuri, PNL a purtat discuții cu PMP, joi, liberalii se vor întâlni cu cei de la ALDE, UDMR și Pro România.

Liberalii vor discuta, pentru început cu reprezentanții partidului lui Victor Ponta. Întâlnirea este programată, joi, la ora 13.00, iar negocierile se anunță a fi unele extrem de dure în contextul în care fostul premier a dat deja semnare că formațiunea sa ar putea să nu susțină guvernul PNL la votul din Parlament.

De la ora 15.30, delegația PNL se va întâlni cu cei de la UDMR. Amintim, în acest context că liderul maghiarilor, Kelemen Hunor a declarat că formațiunea sa va spijini un cabinet Orban doar dacă va fi încheiat un acord scris care să prevadă că viitorul executiv nu va da ordonanțe de urgență pe Justiție sau în privința legilor electorale.

Iar de la ora 16.00 sunt programate discuțiile dintre PNL și ALDE. Călin Popescu Tăriceanu a anunțat zilele trecute că parlamentarii din partidul său ar putea vota învestirea noului guvern dacă din acesta nu vor face parte cei de la PMP și dacă executivul Orban promite să nu adopte ordonanțe de urgență în domeniul justiției.

Negocierile vor continua și vineri, atunci când PNL se va întîlni cu reprezentanții USR.

Echipa de negociatori a PNL este formată din șeful formațiunii, Ludovic Orban, și și liderii celor două grupuri parlamentare din Senat și Camera Deputaților, Florin Cîțu și Raluca Turcan.

Premierul desemnat are la dispoziţie zece zile pentru a forma o majoritate. Şeful liberalilor are nevoie de 233 de voturi în plenul Parlamentului.

