Rareș Bogdan, candidat PNL la europarlamentare: Votul e unul de rămânere sau nu în Europa legilor și a valorilor / ALDE nu au dreptul să câștige de pe urma căderii PSD, sunt complici și trebuie să-și asume asta (VIDEO)

PSD-ALDE-UDMR nu mai pot guverna în această țară - un mesaj tranșant al lui Rareș Bogdan, candidat PNL la alegerile europarlamentare. Bogdan a declarat, pentru B1 TV, că partidele aflate la guvernare trebuie să-și asume responsabilitatea și să plătească pentru dezastrul în care au adus țara. El, în schimb, nu va insista pe demonizarea acestor partide, pentru că românii deja știu cât rău au făcut ele României. În schimb, alături de ceilalți candidați PNL, va propune soluții și alternative.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.