Viorica Dăncilă doar se preface că vrea o dezbatere cu președintele Klaus Iohannis, căci, de fapt, ea stă pitită între patru pereți, știind că afară oamenii o vor huidui, susține prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan.

Europarlamentarul liberal afirmă că, în loc să participe la o dezbatere cu Dăncilă, Iohannis a făcut ce este corect: a mers printre români, a discutat cu ei, le-a răspuns la întrebări și le-a prezentat argumente.

Reacția vine după ce, vineri, Viorica Dăncilă i-a adresat lui Klaus Iohannis o ultimă invitație la o dezbatere electorală.

