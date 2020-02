Grupul deputaților PNL depune o sesizare la CCR privind nerespectarea repartizării funcțiilor în cadrul biroului permanent al Camerei Deputaților, a anunțat Florin Roman.

„Conform regulamentului, grupul PNL ar fi trebuit ca, din această sesiune, să mai dețină un mandat, iar PSD să piardă un mandat. De ce este important acest mandat? Pentru că, practic, prin această mișcare, PSD generează acea majoritate în cadrul birourilor permanente reunite și reunește 13 din cele 25 de voturi din cadrul biroului permanent. Noi considerăm că, întotdeauna, trebuie respectată cutuma, trebuie respectat regulamentul. Pentru noi este foarte clar că e o acțiune premeditată a celor de la PSD, astfel încât să blocheze și să dinamiteze activitatea comisiilor din Parlament”, spune liderul deputaților PNL.

Întrebat dacă PNL a cerut o reconfigurare a biroului permanente, Florin Roman a răspuns: „Evident că am cerut acest lucru. Solicitarea a fost supusă la vot. A fost respinsă în mod abuziv. Matematica nu minte, cel mai mare rest în avea PNL, ni se cuvenea acest lucru. Din păcate, așa cum ne-a obișnuit PSD, cu un abuz de puterea majorității, practic ne-a refuzat un drept legal”.

