PNL și-a lansat sediul de campanie la Magazinul București. Nicușor Dan: Sunt convins că o să avem aceeași colaborare de care Capitala are nevoie și după alegerile din 6 decembrie

PNL București și-a lansat, joi, sediul de campanie pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, la Magazinul București, incinta în care a funcționat și sediul de campanie al actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan.

În acest context, Nicușor Dan s-a declarat că va avea aceeași colaborare bună cu PNL și după alegerile parlamentare de la începputul lunii decembrie.

”Acesta a fost sediul meu de campanie, un sediu cu mult noroc, în care am, colaborat foarte bine cu echipa PNL. Am fost foarte fericit că au ales să păstreze acest sediu. L-am ales pentru că este un loc simbolic, este o instituție privată care recupereză vechiul București, într0un mod care este foarte prietenos cu simbolurile vechi ale Bucureștiului. L-am ales pentru că suntem în kilometrul zero al Bucureștiului. Vreau să urez succes echipei PNL și sunt convins că o să avem aceeași colaborare de care Bucureștiul are nevoie și după alegerile din 6 decembrie”, a declarat Nicușor Dan.

