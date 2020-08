PNL și USR-PLUS au bătut palma. Ludovic Orban: „Bătaia de joc la adresa bucureștenilor trebuie să ia sfârșit” / Dan Barna: „O zi istorică pentru Capitală” / „Nicușor Dan: Proiectul mare, construirea noului București”

Președintele PNL, Ludovic Orban, și omologul său de la USR, Dan Barna, dar și Dragoș Tudorache de la PLUS au susținut o conferință de presă comună, care a marcat finalul negocierilor dintre formațiuni și ajungerea la o înțelegere pentru participarea cu o formulă comună la alegerile locale pentru Primăria Capitalei și cele de sector. În aceeași ordine de idei, Nicușor Dan, independentul susținut de cele trei partide în cursa pentru postul de primar general, a subliniat că „proiectul mare este construirea noului București”. Reamintim că, recent, Prahova a devenit primul județ din România în care se constituie o alianță între aceeași trei actori.

Bătaia de joc la adresa bucureștenilor trebuie să ia sfârșit, spune Ludovic Orban





„Astăzi avem de dat o veste bună pentru bucureșteni. Dreapta modernă, pro-europeană s-a unit într-un proiect comun pentru București. După săptămâni de discuții, de analize, de evaluări, partenerii din USR-PLUS, împreună cu noi, cei din PNL, am hotărât că împreună cu putem să oferim un viitor mai bun pentru București și o viață de calitate mai bună pentru fiecare bucureștean. Proiectul care ne-a unit este un proiect care trebuie să pună capăt modului lipsit de profesionalism, modului lipsit de interes și de dedicare față de interesul bucureșteanului, modului dezastruos în care a fost guvernat Bucureștiul. Bătaia de joc la adresa bucureștenilor trebuie să ia sfârșit. Bucureștiul trebuie guvernat de oameni care iubesc Bucureștiul, de oameni capabili, de oameni cinstiți, de oameni dedicați servirii interesului public, de oameni care au capacitatea de a oferi cele mai bune soluții pentru servicii de calitate, pentru o viață mai bună în București. Astăzi, am decis în forurile statutare că vom prezenta candidați comuni pentru București, candidat la Primăria Capitalei și candidați la primăriile de sector”, a declarat Ludovic Orban.



O zi istorică pentru Capitală, subliniază și Dan Barna





La rândul său, Dan Barna, președintele USR, a declarat că „este o zi istorică la propriu pentru Capitala României și pentru București. Venind încoace, mă gândeam că în 23 februarie am pus pe Facebook o fotografie cu Nicușor Dan și Vlad Voiculescu la mine acasă, în care încercam să îi conving ce grozav ar fi ca bucureștenii să poată să aleagă echipa Nicușor Dan-Vlad Voiculescu. Iată, astăzi, după niște luni de zile, alături de PNL, alături de USR-PLUS, alături de ei, propunem acest proiect Bucureștiului și sunt convins că această opțiune reală, credibilă, competentă, profesionistă va convinge locuitorii acestui oraș că este într-adevăr și timpul, și momentul, și avem și alternativa să scoatem la propriu PSD din București. Pentru că cine nu susține acum această unitate a dreptei, cine nu susține echipa Nicușor Dan-Vlad Voiculescu și ceilalți primari de sector pe care vi-i propunem astăzi, o susține de fapt pe Gabriela Firea. Aceasta va fi opțiunea electorală reală pentru alegerile pe București și sunt, la nivel personal, foarte încântat că am reușit să construim această alternativă și reușim în sfârșit să le propunem bucureștenilor un candidat la primăria generală care și-a petrecut jumătate din viață în a lupta, în a vorbi și a încerca să găsească soluții pentru București”.



Un moment politic despre responsabilitate și principii de bună guvernare, declară Dragoș Tudorache





Eurodeputatul PLUS Dragoș Tudorache susține că „momentul politic pe care îl marcăm astăzi este în primul rând un moment politic despre responsabilitate. O responsabilitate pe care noi, la PLUS, simțim că o avem față de electoratul din București. Lor le datorăm unitatea formațiunilor politice care au forța și capacitatea să scoată PSD din administrația Bucureștiului, din administrația Primăriei Generale București și din toate primăriile de sector. În al doilea rând, acest proiect politic pe care îl lansăm astăzi este despre principii de bună guvernare în administrația locală, cele care întotdeauna au fost ignorate”.



Ce a declarat Nicușor Dan, protagonistul formulei comune pentru Capitală





„În politică, lucrul cel mai important este să asculți ce vor oamenii pe care tu vrei să îi reprezinți. Există în București o mare majoritate de oameni, care spun că orașul se îndreaptă într-o direcție greșită și care spun, uniți-vă, salvați-ne de PSD. Nu a fost o decizie ușoară pentru organizațiile celor trei partide să susțină un independent și să susțină candidații altor partide, renunțând la candidaturile propriilor lor membri. Pentru asta, vreau să felicit organizațiile celor trei partide. Pentru că au înțeles miza mai mare pentru București și au luat această decizie dificilă. Vreau să rog susținătorii celor trei partide să ia exemplu de la organizațiile de partid, să treacă peste asperitățile inerente luptei politice și să creadă în proiectul mare cu care venim azi în fața dumneavoastră. Proiectul mare este construirea noului București. Noul București este orașul în care te miști mai bine, în care respiri mai bine, în care câștigi mai bine. Noul București este orașul în care vom face mari lucrări de infrastructură pentru transport, în care vom crea spații verzi și se va respira mai bine, în care vom absorbi fonduri europene consistente, în care vom crea infrastructură nouă pentru sănătate și educație, în care vom crea o economie dinamică pentru locuri de muncă mai bine plătite. Noul București va fi un oraș prietenos cu bucureștenii, prietenos cu mame și cu copii, prietenos cu persoane în vârstă, prietenos cu persoanele cu handicap, cu biciliștii, cu pietonii, cu conducătorii auto. Noul București înseamnă o administrație care să fie și cinstită, și modernă și profesionistă”, a afirmat Nicușor Dan.