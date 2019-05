PNL solicită demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, va depune o plângere penală pe numele lui din cauza problemelor cu votul din diaspora, şi solicită introducerea votului electronic şi prin corespondenţă, a declarat Rareş Bogdan, în timpul unei conferinţe de presă de la sediul PNL, de marţi.

Rareş Bogdan a mai indicat şi că pe numele lui Teodor Meleşcanu va fi depusă şi o plângere penală în descursul zilei de joi.

"Anunţăm depunerea unei plângeri penale împotriva ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, cel care se face vinvoat de boicotarea votului, de blocarea romanilor şi de o ruşine imensă făcută României. Sunt probleme de imagine înfiorătoare în acest moment. Toată presă la nivel mondial a preluat cozile groazei".

"Sunt oameni bătuţi, oameni umiliţi, oameni luat cu carabinieri, cu Poliţia Naţională, cu jandarmeria, oameni loviţi de către jandarmeria din Olanda, oameni care au fost luaţi pe sus din secţiile de vot din Italia, din Franţa, din Olanda, din Germania, din Spania sau din Marea Britanie. Acest lucru nu poate rămâne nepedepsit", a spus fostul jurnalist.

"Este obligatoriu ca votul electronic şi votul prin corespondenţă să fie introdus în procesul electoral. Iar în cazul votului prin corespondenţă, acest lucru trebuie să se întâmple încă de la alegerile prezidenţiale", a precizat Rareş Bogdan.

Totodată, el a făcut apel la parlamentarii Opoziţie şi de guvernământ să deblocheze iniţiativa legislativă cu privire la votul prin corespendonta şi votul electronic. Potrivit lui Rareş Bogdan, iniţiativa ar fi fost "trântită" în Senat, încă din lună martie, şi s-ar afla blocată în Comisia Juridică, condusă de Florin Iordache.

"Solicităm de urgenţă, demisia lui Teodor Melescanu, solicităm, de urgenţă ca votul prin corespondenţă şi votul electronic să fie introduse pe această iniţiativă care a făcut tot parcursul în Camera Deputaţilor şi a ajuns să fie blocată în Comisia Juridică", a mai spus fostul jurnalist.

"Deci problema votului din diaspora se poate rezolva în câteva zile. Trebuie să existe doar responsabilite din partea celor care au fost aleşi de cetăţeni pentru a rezolva această problemă", a adăugat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.