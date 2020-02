Biroul Executiv al PNL a votat în unanimitate pentru susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei. Tot un vot în unanimitate a fost și pentru lista miniștrilor din Guvernul Cîțu și programul de guvernare.

„Am dezbătut propunerea de susținere a lui Nicușor Dan, candidat la Primăria Generală. Al doilea punct a fost prezentarea de către premierul desemnat Florin Cîțu a listei guvernului și a programului de guvernare. PNL a votat în unanimitate susținerea candidaturii lui Dan. De asemenea, tot în unanimitate am hotărât susținerea premirului desemnat și a listei guvernului și a programului de guvernare”, a declarat Ludovic Orban, președinte PNL și premier interimar.

Nicușor Dan a mulțumit PNL pentru încredere și a precizat că, în perioada viitoare, vor urma mai multe discuții tehnice despre măsurile care se impun a fi luate în București.

„Mulțumesc PNL pentru încrederea pe care mi-o acordă. E o decizie pe care a luat-o în interesul public, în condițiile în care partidul avea mulți candidați ce puteau fi buni primari. Avem o administrație Firea - PSD dezastruoasă în București. Am discutat despre soluțiile noastre care sunt convergente. Vom avea mai multe discuții tehnice. PNL are cei mai buni primari în România și experiența lor e foarte utilă pentru ce vrem să facem în București. Sunt convins că în iunie o să schimbăm această administrație în București”, a declarat Nicușor Dan.

„Mă preocupă Bucureștiul de 14 ani, așa că sunt convins că am o șansă importantă să câștig aceste alegeri. Să intri în politică e un compromis personal, întrebați-o pe soție și pe fetiță. Tot ce am făcut a fost public. Anunțul public făcut acum un an a fost că sunt un candidat independent, care cere sprijinul partidelor. Am primit sprijinul USR, azi am și susținerea PNL. Am plecat pe un drum, m-am concentrat pe a avea susținerea partidelor de Opoziție, am fost onest. Am avut o discuție cu cei de la PLUS și de la USR ieri după-amiază, mesajul comun a fost că urmează o întâlnire între forțele de Opoziție din București pentru a ne armoniza pozițiile”, a mai declarat Nicușor Dan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Joi, Ludovic Orban a declarat că va propune conducerii lărgite a PNL ca partidul să-l susțină pe Nicușor Dan în cursa pentru Primăria Capitalei. „Nu i-am solicitat lui Dan să se înscrie în PNL, pentru a ține deschisă posibilitatea de a fi susținut și de alte partide”, a precizat liderul liberalilor. (Detalii AICI)

Nicușor Dan i-a transmis un mesaj de mulțumire liderul PNL, Ludovic Orban: „Este un gest de mare responsabilitate politică, în condițiile în care PNL-ul are în interiorul său persoane foarte competente pentru această poziție”. (Detalii AICI)

Președintele USR, Dan Barna, s-a arătat încântat de decizia PNL de a îl susține pe Nicușor Dan în cursa pentru Primăria Municipiului București. El a numit această decizie drept „o veste bună” și un „mare pas” pentru un candidat unic anti-PSD în alegerile locale din Capitală. (Detalii AICI)