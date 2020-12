PNL, USR-PLUS și UDMR au reluat negocierile pentru formarea coaliției / Cum au reacționat Ludovic Orban și Cseke Atilla, după propunerea lui Dan Barna (VIDEO)

De mai bine de o oră au reînceput negocierile între PNL, USR-PLUS și UDMR pentru creionarea unei coaliții de centru-dreapta. Cel mai probabil se negociază de pe noi poziții față de cele din weekend. La întâlnirea de marți după-amiază iau parte Ludovic Orban, Dan Barna și Kelemen Hunor, potrivit B1 TV.

