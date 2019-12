PNL, USR, PMP, ALDE, Pro România și grupul minorităților susțin alegerea primarilor în 2 tururi. Orban: „Problema este să pregătim foarte bine plenul” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că, alături de PNL, USR, PMP, ALDE, Pro România și grupul minorităților susțin și ele revenirea la alegerea primarilor în două tururi, ceea ce face foarte probabilă adoptarea actului normativ.



„Am avut astăzi o discuție. Eu le-am explicat și le-am spus că avem majoritate în Camera Deputaților, unde au ajuns în dezbatere trei proiecte de lege, unul al PNL, altul al PMP, care este cel mai bine poziționat, pentru că a fost aprobat de Senat și este în cea mai bună poziție. Problema este să pregătim foarte bine plenul. Să introducem pe ordinea de zi un punct care se dezbate, pentru că sunt puncte care apar pe ordinea de zi, dar sunt la numărul 87 și nu ajung niciodată să fie dezbătute, pentru ca după să meargă la votul final. Există o majoritate în Camera Deputaților, care poate să adopte legea primarilor în două tururi”, a declarat Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat dacă este gata să angajeze răspunderea Guvernului pe această temă, Ludovic Orban a răspuns: „Am fost onest, am spus din capul locului. Sunt anumite teme, cum e justiția, unde nu pot să emit OUG, pentru că a avut loc un referendum, sistemul electoral, unde este vorba de drepturi, unde nu este necesar. Singura problemă este să ne coordonăm eforturile, să ne mobilizăm parlamentarii și să fructificăm majoritatea certă, care există. Pentru că, pentru alegerea primarilor în două tururi, acest mod de alegere este susținut de PNL, USR, PMP, ALDE, Ponta (n.r. - Pro România), avem sprijin și din partea grupului minorităților și mai sunt și parlamentari individuali, care pot fi convinși să voteze. Pe calculele mele, pe care le-am prezentat colegilor mei, avem această majoritate”.

