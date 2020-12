PNL va da premierul, 9 miniștri și șeful Camerei Deputaților. Ludovic Orban: Deasupra împărțirii portofoliilor, importantă e coeziunea pentru programul de guvernare (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seară, la finalul negocierilor cu USR-PLUS și UDMR, că liberalii vor conduce nouă ministere în viitorul Guvern. De asemenea, propunerea de premier va fi tot de la PNL, în persoana lui Florin Cîțu. Iar la șefia Camerei Deputaților va candida un liberal.

Negocierile continuă mai ales în cea ce privește programul de guvernare, dar liderii celor trei formațiuni spun că greul negocierilor a trecut.

