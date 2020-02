Ministrul Marcel Vela coordonează o adevărată acțiune de curățenie în interiorul Ministerul Afacerilor Interne și a sporit eforturile instituției de a combate infracționalitatea din România. El a explicat că, între 1 ș 13 februarie, Poliția Română a desfășurat 191 de acțiuni operative împotriva grupărilor de criminalitate publică.

„E momentul să vă raportez dumneavoastră, presei și cetățenilor că, în perioada 1-13 februarie anul curent, Poliția Română a desfășurat 191 de acțiuni operative împotriva grupărilor de criminalitate publică. În această dimineață, polițiștii au executat 82 de percheziții la nivel național, urmând ca 72 de persoane să fie conduse la sediul poliției. (...) Pot să vă spun că Poliția a declanșat investigațiile pe multiple paliere în tot ceea ce privește criminalitatea din această țară. Rezultatele o să le vedeți imediat, fără să afectăm anchetele în desfășurare”, a declarat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, care a precizat că printre infracțiunile investigate se numără faptele de corupție, trafic de droguri, furt calificat, pornografie infantilă etc.

Demnitarul a precizat că o analiză internă a scos la iveală că un ofițer din cadrul MAI, mai exact din zona de Antidrog, avea legături cu Clanul Sportivilor și a fost implicat în atacul asupra interlopului Bebino, liderul clanului menționat. Marcel Vela subliniat că Parchetul General a fost sesizat cu privire la această speță. În urma anchetei interne, ofițerul a fost demis.

