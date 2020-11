Polonia și Ungaria continuă să blocheze bugetul UE. Cristian Diaconescu: Germania nu își va încheia mandatul la președinția rotativă fără ca el să intre în vigoare / Rareș Bogdan: Doar dialogul poate să ducă la rezolvare (VIDEO)

Polonia și Ungaria continuă să blocheze adoptarea cadrului financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, iar situația a fost comentată vineri, în direct pe B1 TV, de Cristian Diaconescu, diplomat de carieră și fost ministru de Externe, și de eurodeputatul Rareș Bogdan, care prin prisma poziției sale este în miezul discuțiilor de la Bruxelles.

