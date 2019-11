Se anunță vremuri grele pentru Victor Ponta. Membrii organizației Pro România din orașul Târgu Neamț intenționează să treacă la USR.

Coordonatorul organizatiei, Vlad-Pantelimon Peiu, scrioe pe Facebook că el și colegii săi sunt dezamagiti de deciziile luate in ultima perioada de liderul partidului, Victor Ponta.

"Ponta pare ca si-a pierdut complet mintile", spune Peiu.

"Când am demarat proiectul Pro România la Tîrgu Neamț, mi-am pus foarte multă speranță în șansa noastră, a tinerilor, de a face o politică altfel. O politică mai curată, în care cetățeanul și necesitățile lui să fie în prim plan și nu interesele meschine ale unora sau altora.

Deși îi port un respect deosebit domnului Liviu Harbuz, liderul nostru județean, pe care îl consider și voi continua să îl consider prieten, colaboarea noastră în limitele trasate de la București de către Victor Ponta, care pare ca și-a pierdut complet mințile și orice urmă de bun simț, nu mai poate continua.

în urma consultărilor pe care le-am avut cu colegii mei, echipa Pro România Tîrgu Neamț a decis să aleagă un alt drum, aceasta însemnând fie un alt partid, fie o construcție nouă, de la zero. Nu vă ascund faptul că am avut o întâlnire cu reprezentanți ai USR. Am purtat unele discuții în urma cărora am vrut să vedem dacă putem construi împreună ceva la Tîrgu Neamț, pe un set de valori comune și cu o orientare așa cum ne dorim - pe cetățean, oraș și proiecte benefice. Dacă nu se va concretiza un astfel de proiect, vom încerca să ne dedicăm cauzei noastre în mod independent, cel mai probabil.

Tot legat de USR, mi-a fost adus la cunoștință faptul că pe net circulă diferite fake news potrivit cărora negocierea unei eventuale intrări a noastre în USR ar fi fost dusă de domnul Cuc de la PSD. Vă asigur că informația este 100% falsă. Eu si dl. Cuc nu ne cunoaștem, nu am vorbit niciodată, nu am fost niciodată în aceeași încăpere sau într-un cerc de conversații de orice fel. Sunt dezamăgit că se poate face o astfel de legătură, când știm cu toții care este poziția noastră față de PSD, mai ales față de PSD Târgu Neamț care e lipsit de orice viziune privind dezvoltarea orașului nostru.

Nu există nicio legătură între acea întâlnire dintre dl. Cuc și dl. Bulai și solicitarea mea de a purta o discuție privind posibila noastră intrare în USR. Cine a scos această speculație este ori neinformat, ori rău intenționat, dar dau mai mult credit celei de-a doua variante. Cel mai probabil, a fost o capcană a PSD în contextul campaniei electorale, pentru a fi rostogolită informația pe net. Dar discuțiile dintre noi si USR au fost și sunt directe, bilaterale. Nu s-a pus nicio secunda problema necesității unui intermediar și nu am fi acceptat noi niciodată așa ceva, cu atât mai puțin din partea Cucului de la PSD. Nu cred ca mai e pentru nimeni o surpriză că PSD se ocupă cu asemenea manevre murdare, securistice. Eu însumi am aflat că am fost fotografiat fără acordul meu cu luni în urma, iar imaginile mele au ajuns la cineva cu funcție mare din PSD Neamț.

Sunt conștient că mulți dintre voi ne vor critica și vor considera acest gest al nostru ca fiind traseism politic. Poate că e, dar aș vrea să vă gândiți la urmatoarele câteva lucruri:

- În primul rând, noi nu considerăm că am greșit cu nimic, ci partidul pe care l-am girat a deviat de la valorile pe care ni le-am asumat împreună, atunci când a ales să se implice în fel de fel de ciolaniade, culminand cu alianța nefericită "UN OM" alături de Tăriceanu, pe care noi îl considerăm un fel de bau-bau al politicii românești. Un exemplu clar de "așa nu!".

- Au urmat apoi toate negocierile de la București, când de la o zi la alta stăteam sub presiunea faptului că nu știam dacă ajungem sau nu colegi cu Viorica și Arsene, lucru pe care de asemenea nu am fi putut niciodată sa-l acceptăm, așa cum poziția noastră a fost una foarte clară, de la bun început și este în continuare una anti-PSD.

Acestea fiind spuse, sper să vedeți în mesajul meu promisiunea că orice se va întampla și orice vom fi nevoiți să facem, vom continua să fim aici cu voi și pentru voi!", scrie Vlad Peiu pe Facebook.

La rândul lor, reprezentanții USR Târgu Neamț anunță că nu s-a pus problema unei „intrări în bloc” a echipei Pro România Târgu Neamț în filiala USR Târgu Neamț

"Singura discuție a fost purtată cu liderul local al Pro România, care a solicitat o întâlnire cu reprezentanții USR pentru a afla condițiile în care ar putea deveni el membru USR. A existat doar o discuție în care a adresat întrebări și i-au fost adresate întrebări

Până în acest moment, nu există o adeziune semnată de liderul Pro România.

Nu ne abatem de la criteriile de integritate stipulate de statutul USR", scriu aceștia pe Facebook.