Victor Ponta: "Cei din ALDE care vor acum alături de PSD știu foarte bine că acest lucru înseamna practic dispariția ALDE"

Președintele PRO România, Victor Ponta, intervine în scandalul intern din ALDE și laudă afirmațiile lui Mircea Diaconu care nu s-a lăsat atras în controverse deși numele său a apărut de multe ori menționat de către cei care îl contestă pe Tăriceanu.

Fostul premier arată că ALDE a ajuns sub 5% fix pentru că a stat alături de Dăncilă și Dragnea, iar cei care acum vor alături de PSD știu că acest lucru ar duce la dispariția formațiunii politice.

"Apreciez raspunsurile de bun simt ale lui Mircea Diaconu - si ma bucur ca nu se lasa provocat de tot felul de oameni care iau decizii politice in interes pur personal ( dupa care inventeaza justificari)!

Am stat departe de acest conflict ( tocmai pentru ca niste smecheri se folosesc de numele meu ca sa isi acopere tradarile si afacerile murdare) ; trebuie totusi sa restabilim cateva adevaruri :

2. PSD si-a asumat public din 2018 faptul ca va avea un candidat comun cu Alde si ca il va sustine pe Calin Popescu Tariceanu ( VV Dancila tocmai anuntase ca “nu va candida” ) - dupa care Dancila si gasca ei s-au razgandit brusc si se lupta sa NU lase niciun alt candidat sa ii faca probleme lui Iohannis / sa spui acum ca te duci langa PSD si Dancila pentru ca nu mai candideaza Tariceanu este ridicol si neserios chiar si pentru politica noastra damboviteana

3. Cei din Alde care vor acum alaturi de PSD stiu foarte bine ca acest lucru inseamna practic disparitia Alde - si functii temporare doar pentru cativa dintre ei ( dupa ce a luat in 2016 46% in 2020 PSD isi va lasa peste jumatate din prosprii parlamentari fara locuri eligibile - bineinteles ca la cei veniti de la Alde le vor spune ca “nu se mai poate”)!

4. Cei care s-au ridicat impotriva lui Tariceanu si s-au alaturat Vioricai Dancila au lucrat de multe ori si foarte bine alaturi de mine ( si le multumesc pentru asta) / plus ca au votat in Delegatia Permanenta a Alde PENTRU candidatura lui Mircea Diaconu / nu cred ca au descoperit brusc ce rai suntem eu si Diaconu / am facut doar o Alianta Electorala pentru Alegerile Prezidentiale ( foarte utila pentru doua partide mici ) - si sigur nu asta ii deranjeaza

4. Pentru mine personaje gen “Zamfir” nu reprezinta o problema ( cand ma lauda Antena 3 ma lauda si Zamfir - cand ma injura Antena 3 ma injura si Zamfir - nimic nou, nimic grav) / l-a injurat 2 ani pe Mugur Isarescu dupa care a primit ordin si a inghitit tot ce spusese despre Guvernator - probabil ca asa va face si cu mine / faptul ca acesta este autorul celor mai neserioase , mincinoase, populiste si neconstitutionale ( declarate asa de CCR in UNANIMITATE) proiecte de lege ar trebui sa il ingrijoreze pe el / noroc ca CCR si oamenii profesionisti au intervenit, dar tentativa se pedepseste", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Cât drespre situația în care se află Guvernul, Victor Ponta susține că acesta va fi "un mort ținut în geam" până la alegeri pentru că încă nimeni nu își asumă "greaua moștenire".

"5. Adevarul este ca acest Guvern este un mort pe care toata lumea are interesul sa il mai tina in geam pana dupa Alegerile Prezidentiale / si inca nu s-a decis cine preia puterea si “greaua mostenire” ( mai ales sarcina imposibila a prezentarii unui Buget realist si serios pentru 2020) / cred ca toti oamenii au inteles asta si nu merita sa mai primeasca explicatii penibile care jignesc inteligenta / partea rea este ca pretul acestor luni de tinut un Guvern mort va fi platit in anii urmatori de catre toti romanii !", conchide liderul Pro România.