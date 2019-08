Victor Ponta, după controversele privind alianţa ALDE-Pro România: 'Propunerea este de schimbare a Guvernului actual şi a Programului de guvernare Dragnea - Vâlcov'

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a replicat comentariile apărute pe scena politică privind discuţiile privind încheierea unei alianţe politice între formaţiunea sa şi ALDE, partid aflat în coaliţa de guvernare alături de PSD.

Fostul premier susţine că politicienii care l-au atacat nu au înţeles nimic din ce urmăreşte el, iar propunerea lui de miercuri privind schimbarea Guvernului şi eliminarea programului de guvernare făcut de Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov reprezintă singura acţiune concretă din această vară.

"Ieri mi-am descoperit o multime de “prieteni” - toti ingrijorati de viitorul meu : Basescu, Barna, Lazaroiu! Chiar si infierbantatul Andrei C ( liderul revolutionar al “Barna-jugend”) vrea sa ma salveze - toti imi dau sfaturi !

Pot sa explic de fapt ce au inteles toti cei care au sarit ca arsii ( majoritatea nu au inteles nimic) :

1. Propunerea mea de ieri de schimbare a Guvernului actual si a Programului de guvernare “Dragnea - Valcov” este singura actiune concreta si pragmatica din aceasta vara ( propunerea este si realizabila daca Alde nu mai sustine actuala formula)

2. Toti “strigatorii” de la USR si sustinatorii lor din tara si din strainatate vor in realitatea sa ramana Guvernul “Dancila” - asa au un sac de box in care sa dea mereu si ei scapa de asumarea guvernarii ( ca sa nu se faca de ras ca in 2016)

3. O guvernare ca cea de azi ii asigura lui Barna prezenta in turul doi si batalia cu Iohannis ( Viorica Dancila nu are nicio sansa sa ajunga in turul doi conducand un Guvern si un Partid care, in fond, nu s-a schimbat deloc fata de perioada lui Dragnea)

4. Toti acesti indivizi prefera ( in mod iresponsabil- dupa parerea mea) sa lase Romania sa fie distrusa total din punct de vedere economic si bugetar - ceea ce se intampla prin aberatiile si minciunile pe care le primim in fiecare zi de la Ministerul de Finante / dupa care ei vor beneficia de disperarea si indignarea publica pentru a prelua tara ca in 2010 - chiar daca asta inseamna sa preiei o tara distrusa si inca o generatie irosita

5. La ProRomania avem capacitate profesionala ( prin oamenii care au guvernat bine in 2012-2015) + 30 parlamentari + legitimitatea votului din 26 Mai + experienta de a discuta si a implementa proiecte de guvernare de succes ! Adica exact ce nu au nici PSD dar nici PNL si USR! Si ei stiu asta - si sunt panicati sa nu se vada aceasta realitate!

Am pornit pe un drum cu Echipa ProRomania- dificil, cu multe obstacole si dusmani - nu ne oprim, nu ne abatem de la el ! Pentru ca este drumul bun!

Suntem ProRomania - si tinem DOAR cu Romania!", a scris Victor Ponta, joi, pe Facebook.

Reamintim că, miercuri, Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că "s-a hotărât" o viitoare colaborare ALDE-Pro România, pentru ca apoi să îşi nuanţeze declaraţia în "am discutat". (Detalii AICI)

Imediat după postarea lui Tăriceanu, Victor Ponta a ieşit public şi a confirmat discuţiile cu cei din ALDE, dar a ţinut să sublinieze că formaţiunea sa impune o condiţie clară pentru încheierea unei alianţe, şi anume ieșirea de la guvernare.