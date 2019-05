Victor Ponta răspunde apelului lui Firea de revenire în PSD: "Chiar NU suntem de vânzare ca alţii!"

Preşedintele Pro-România, Victor Ponta, a respins dur invitaţia făcută de Gabriela Firea către Adrian Ţuţuianu, Marian Neacşu sau Ion Mocioalcă de a reveni în PSD odată cu condamnarea lui Liviu Dragnea, din cauza căruia au plecat din partid.

Fostul preşedinte al PSD îi transmite lui Gabriela Firea că membrii partidului său "nu sunt de vânzarea ca alţii" şi au înţeles foarte bine mesajul românilor prin votul masiv anti-PSD şi nu vor să sfideze electoratul.

"Ah - nici nu va inchipiuiti ce bine ne simtim cand spunem NU!!! Noi suntem ProRomania si suntem foarte multumiti cu asta! Chiar suntem ALTFEL si ramanem asa!

Noi de la ProRomania suntem oameni liberi - chiar NU suntem de vanzare ca altii! Chiar nu ne batem joc de cei care ne-au votat! Chiar nu spunem ceva duminica la vot si facem marti invers! Chiar nu ne facem iar “frati” cu hoti si incompetenti ca sa primim si noi un pic de “ciolan”! Chiar am inteles ce au vrut sa spuna oamenii prin votul din 26 Mai si nu ii sfidam si nici nu incercam sa ii prostim! Chiar am inteles ca problema Romaniei nu era omul Liviu Dragnea - ci “Sistemul Liviu Dragnea” - si toti acum vor sa ramana in “Sistemul LD” dupa ce au scapat rapid de om!

Stiu ca unii pur si simplu nu inteleg cum este sa ai onoare, cuvant, rusine! Stiu ca l-au criticat pe Dragnea pana au primit o functie sau un contract si pe urma l-au laudat! Stiu ca il slujeau pana ieri pe Dragnea si azi spun ce rau era si cum era vinovat de toate!

Stiu ca isi inchipuie ca ii pacalesc iar pe romani - a plecat Dragnea si ei sunt toti curati, frumosi si destepti - doar Dictatorul era rau!

Ma uit la ce fac unii lideri PSD acum si revad scenele de la si dupa CPEX al PCR din 1989! Cred ca au uitat ce s-a intamplat dupa 1989 si cum au terminat oamenii aceia!

Eu am fost intre acesti indivizi si am facut aproape tot ce faceau si ei - am primit de la romani un mesaj in 2014-2015 si vreau sa arat ca l-am inteles! Am muncit si suferit atata timp ca sa dovedesc ca m-am schimbat in bine - exista ceva pe lume care sa ma faca sa revin in “mlastina”?!? NU

Echipa ProRomania merge mai departe - pe un drum pe care l-am ales , foarte dificil ; dar este drumul corect! Ii aateptam alaturi de noi pe toti cei care nu isi vand sufletul pentru bani, functii si avantaje meschine!", a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Cu toate acestea, Victor Ponta s-a arătat dispus să obţină pentru Pro-România funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor cu sprijinul PSD şi ALDE. (Detalii AICI)