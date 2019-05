După eşecul din 2014 când a plecat drept favorit clar în alegerile prezidenţiale dar a pierdut clar în faţa lui Klas Iohannis, Victor Ponta nu se lasă şi va mai încerca odată să obţină funcţia supremă în stat. Doar că nu în acest final, ci în 2024.

Dezvăluirea a fost făcută în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV, când a fost întrebat dacă se întoarce în PSD contra susţinerii pentru prezidenţiale.

"Dacă vor să mă susţină, în 2024. Nu pot acum, că nu candidez", a afirmat Victor Ponta.

Fostul premier a respins și o posibilă întoarce în PSD, afirmând că acest partid nu mai are ce să ofere ca să îi atragă înapoi pe cei care au plecat și fondat Pro-România.

"Nu au ce să ne ofere, nu există ofertă care să compenseze ruşinea şi pierderea a tot ce am câştigat în ultimii ani"

