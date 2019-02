Ponta: Dragnea merge la Congresul socialiștilor europeni să-l asigure pe Timmermans de sprijinul său necondiționat, dar și că oprește OUG din Justiție. Va arăta iar că știe doar de frică

Victor Ponta, liderul Pro România, îl laudă pe Liviu Dragnea pentru că merge la Congresul socialiștilor europeni, acolo unde, susține fostul premier, îl va asigura pe Frans Timmermans de sprijinul său necondiționat, dar și că oprește Ordonanțele de Urgență din Justiție și că aplică recomandările Comisiei de la Veneția.



„Liviu Dragnea merge la Congresul PES de la Madrid să își anunțe sprijinul total și necondiționat pentru Frans Timmermans - să îl asigure pe acesta și PES de faptul că nu mai merge alături de Viktor Orban și Salvini , că oprește ordonanțele de urgență în justiție, că aplică recomandările Comisiei de la Veneția că va susține decizia PES privind candidatul pentru funcția de Procuror European”, a scris Victor Ponta pe Facebook.



Prin urmare, demnitarul îl laudă pe președintele social-democraților și a prezentat 10 avantaje pentru România, în urma vizitei desfășurate de Dragnea la Madrid.



„1. După apelurile repetate ale PRO România, după ce a văzut că la Madrid Corina Crețu va fi invitată și va avea speech în panelul principal de Sâmbăta (el vineri și Dancila deloc) , după fuga rușinoasă din fața oficialilor europeni de la evenimentul din 10 Ianuarie de la București, după ce Victor Negrescu l-a convins să nu mai asculte de opiniile peremiste și isteroide ale celor din jurul său și de manipulările moscovite ale Sputnik (felicitări pentru asta lui Victor Negrescu, poate ultimul social democrat european din PSD) - Liviu Dragnea își schimbă tactica de boicotare a PES și a Uniunii Europene, iși cere iertare pentru greșeli și promite să nu mai aibă opinii și atitudini contrare PES și UE!



2. Deși l-a numit recent pe Frans Timmermans ca fiind “un dușman al României” acum Dragnea merge la Madrid să arate sprijinul său și al PSD pentru candidatura la funcția de președinte al Comisiei Europene / având în vedere ceilalți candidați înscriși în cursa Pro România a anunțat deja că îl va susține pe Timmermans - iată că acum și PSD este de acord cu noi.



3. La evenimentul major de sâmbătă, alături de Premierul Spaniei, va fi doar un singur social democrat român - Comisarul Corina Crețu ; apreciez faptul că Dragnea a acceptat să participe vineri la o dezbatere ca să susțină poziția PSD ; după câte rele a făcut puțină modestie și umilință nu strică/ este jenant și penibil faptul că Viorica Dăncila merge la Madrid doar ca însoțitoare a lui Dragnea și nu ia deloc cuvântul la niciun panel (lipsind și de la învestirea noilor miniștri de la Transporturi și Dezvoltare).



4. Frans Timmermans și-a făcut publică opinia despre candidatura Laurei Codruța Koveși acum intelegeți de ce Dragnea nu a comentat nimic până acum pe acest subiect / decizia europarlamentarilor PES este de susținere / practic sâmbătă Dragnea este acceptat la Madrid deoarece și el accepta și susține tacit această decizie.



5. Faptul că tot felul de bufoni și marionete sunt împinse de Dragnea să apară la televiziunile din România sau în Parlamentul European cu poziții radicale anti UE, anti PES , anti Timmermans sau anti Kovesi nu reprezintă decât o monedă de schimb pe care Dragnea o folosește când are nevoie - tot ce spun acești indivizi are valoare zero (faptul că ei sunt fericiți cu această poziție penibilă este strict problema lor - obrazul gros și mintea puțină îi ajută)/ unii jurnaliști îmi cereau să comentez tot felul de trăznăi spuse de acești “purtători de cuvânt” și eu îi refuzam spunându-le că își pierd timpul - acum sper că mă înțeleg.



6. Faptul că Dragnea spune ceva la București și exact invers la Madrid ține de natura lui bipolară , suspicioasă până la paranoia și mincinoasă până la perversiune - cel mai probabil minte și acolo și aici / important este însă faptul că angajamentele pe care le asumă la Madrid va fi obligat să le țină - și asta e ceea ce contează.



7. Tot scandalul din România legat de numirea lui Kovesi în funcția de Procuror European va rămâne fără obiect / ca și în alte ocazii (în 2013 sau 2016 ) Liviu Dragnea o va susține pe ascuns pe Codruța Kovesi - iar public va evita orice poziție / le spun și celor pentru și celor contra să nu își consume inutil energiile - la Madrid se inchide această falsă problemă.



8. Presedinția românească a Consiliului UE va trece foarte repede / pentru România va fi doar un eșec trist și dezolant - realizări pentru țara noastră zero (viitorul Buget , strategia energetică și proiectul NORD Stream 2, Republica Moldova, situația românilor din Marea Britanie șamd - ZERO) / pentru Uniunea Europeană va fi un moment în care au evitat noi crize cu un guvern populist și iresponsabil la conducere - iar deciziile importante au fost mutate diplomatic pentru Presedinția Finlandeză / la Madrid Dragnea trebuie să își asume că nu va sabota sau perturba Summitul de la Sibiu - și acesta va fi un lucru bun pentru România și pentru UE.



9. Indiferent de câtă cenușă își va pune în cap și oricâte promisiuni dulci va face la Madrid Liviu Dragnea- conducerea PES și a Comisiei Europene are o părere formată deja , extrem de negativă și încredere zero / vor rămâne critici și atenți la derapajele din țară și vor lua poziție imediat/ acest lucru este bun pentru România.



10. Prin participarea sa umilă și spașită la Congresul PES de la Madrid Liviu Dragnea va demonstra înca o dată că știe doar de frică, și că este un laș în bătăliile publice (spre deosebire de uneltirile din cotloanele Partidului) / aceasta este o veste buna pentru toți românii”, a scris Victor Ponta pe Facebook.