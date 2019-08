Ponta îi pune condiții lui Tăriceanu: Alianța cu ALDE, valabilă doar dacă ies de la guvernare

Liderul Pro România, Victor Ponta, recunoaște discuțiile cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, despre o posibilă alianță, dar pune o condiție: ieșirea de la guvernare.

Ponta spune că este nevoie de o schimbare la vârful țării și nu poate intra în alianță cui Tăriceanu cât timp acesta susține PSD.

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

"Pe 22 Iulie am spus “daca Alde iese de la guvernare suntem dispusi sa discutam un proiect politic comun” !

Azi am progresat foarte mult in acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat si progresat! Cand mai multi oameni se aseaza la masa cu intentii bune - sunt sanse mai mari de succes!

BOMBĂ MONDENĂ! BORCEA A LUAT DECIZIA RADICALĂ DE DUPĂ GRATII! RĂMAS BUN, VALENTINA PELINEL

Este o nevoie uriasa de schimbare a modului de guvernare a tarii / un “RESET” total al administratiei publice si al directiei economice! Trebuie sa gasim solutii si oameni capabili sa le aplice!

Noi Suntem ProRomania- si tinem cu Romania!", scrie Victor ponta pe Facebook.

NUNTA ANULUI ÎN ROMÂNIA! SIMONA HALEP A FOST DATĂ DE GOL! ALESUL ESTE CELEBRUL MILIONAR