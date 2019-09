Victor Ponta, despre impozitarea pensiilor speciale: "Slugile şi demagogii din Echipa Viorica Dancilă au decis să vă taie pensiile - exact invers decât au promis în 2016"

Trecerea de Senat a proiectului privind impozitarea pensiilor speciale este aspru criticată de către Victor Ponta. Fostul premier îi numeşte drept "slugi şi demagogi" pe cei care au promovat proiectul, susţinând că fac exact invers faţă de ce au promis în 2016 la alegeri şi taie pensii precum Băsescu în 2010.

"Anunt important pentru toti militarii din Romania - slugile si demagogii din Echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile - exact invers decat au promis in 2016 - exact cum a facut Basescu in 2010 / proiectul pe care l-au depus la Senat si pe care fac atata taraboi se refera la PENSIILE MILITARE alaturi de cele ale magistratilor ( fiind insa scutite pensiile parlamentarilor) !

ProRomania am promis ca va proteja tot timpul pensiile militare ( introduse inca de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza si existente in toate tarile NATO) reglementate prin Legea 223/2015 / asa vom face si acum in fata ticalosiei catorva lideri PSD absolut trecatori!

ProRomania sustine renuntarea la cota unica si trecerea la un sistem de impozitare diferentiata / dar pentru toate categoriile de venituri si toate categoriile profesionale! Ceea ce propune acum PSD este un act neconstitutional , demagogic si nefunctional!

Militari romani - azi tradatorii vostri se numesc Dancila, Teodorovici si Fifor ! Sa nu uitati acest lucru!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale va merge acum la votul final în plenul Camerei Deputaţilor.