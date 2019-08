Victor Ponta, după speculaţiile de pe scena politică: "Noi nu vrem la guvernare, cei de la Pro Romania. Nu am cerut niciun minister, nici 10, nici 17"

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, infirmă informaţiile despre scena politică privid intrarea la guvernare într-un nou cabinet în care ar urma să aibă acelaşi număr de ministere cu ALDE cu care discută o alianţă politică.

"Noi nu vrem la guvernare, cei de la Pro Romania. Nu am cerut niciun minister, nici 10, nici 17. Am mai avut ministere si cred ca o sa mai fie la un moment dat timpul. Ce am propus public e ca trebuie restructurat Guvernul, administratia publica, trebuie alt program de guvernare, au gaura de 11 miliarde de lei dupa gogosile lui Dragnea si Valcov si trei, un candidat unic daca vor ca stanga sa aiba o sansa. Asta am spus tot timpul, nu am cerut noi sa fim la guvernare", a declarat Victor Ponta, duminică seară, la România TV.

Acesta a susţinut că a fost sunat de oameni din PSD care îi cer ajutorul, dar el a cerut la schimb să fie eliminaţi baronii din perioada lui Liviu Dragnea.

"Am vorbit cu cei de la PSD care ma suna ei 'Ajuta-ne, ca suntem intr-o situatie'. Eu va ajut daca vreti sa va ajutati si voi. Daca ramaneti cu aceeasi baroni smecheri de pe vremea lui Dragnea, care sa fure ceva, sa isi puna niste prieteni...", a completat Victor Ponta.

Acesta a subliniat că nu s-ar rezolva problemele României doar prin simpla intrarea a partidului său la guvernare, ci e nevoie de o schimbare mult mai profundă de a face politică.

"Nu inseamna ca daca intram noi la guvernare s-au rezolvat probleme tarii. Daca se vine cu restructurare alt program de guvernare, noi suntem de la pro, nu suntem de la contra. Daca veniti cu ceva destept, cu care suntem de acord, suntem pentru.", a concluzionat Ponta.