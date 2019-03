Victor Ponta, propunere de lege: Să renunțăm la obligativitatea strângerii semnaturilor de susținere pe tabele de hârtie

Aflat în plină campanie de strângere de semnături pentru candidatura în alegerile europarlamentare, Victor Ponta anunţă că va veni cu o propunere de modernizare a mecanismului prin care partidele îşi strâng semnăturile pentru a se pune înscrie în cursa electorală.

Astfel, fostul premier doreşte ca din următoarele campanii astfel încăt semnăturile să fie strânse pe liste electronice de susţinători şi nu ca în prezent pe tabele de hârtie. De asemenea, liderul PRO-România militează şi pentru introducerea votului electronic.

"Deputatii PRO Romania vor depune in cel mai scurt timp o propunere de modificare a legilor electorale in sensul in care sa renuntam la obligativitatea strangerii semnaturilor de sustinere pe tabele de hartie - suntem in anul 2019 si listele electronice de sustinatori trebuie sa fie considerate valabile / acesta trebuie sa fie primul pas catre introducerea votului electronic ( o solutie pe care PRO Romania o considera absolut necesara)!", a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Fostul premier a anunţat că formaţiunea pe care a înfiinţat-o după plecarea din PSD, PRO-România, a reuşit să adune deja 217.340 de semnături, dar va continua campania pentru a testa forţa organizaţiilor locale.

"In urma centralizarii datelor din partea judetelor pana azi avem 217. 340 semnaturi pe listele de sustinatori ai PRO Romania / multumesc tuturor celor care au muncit in aceste zile - ei sunt ECHIPA PRO ROMANIA!

Vom continua strangerea de semnaturi pana in data de 27 Martie - asa ne facem cunoscuti oamenilor si testam capacitatea noastra de organizare / este esential sa avem ca reprezentanti in cele peste 18.500 de sectii de vot oameni pregatiti si curajosi", a arătat Victor Ponta.