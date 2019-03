Ponta (Pro România): Corupția ucide – prostia ucide! Ordonanța Lăcomiei și cea dată de Tudorel Toader pe Justiție reprezintă același mod de a comite fapte penale

Victor Ponta, președintele Pro România, consideră că „Ordonanța lăcomiei” și Ordonanța dată de Tudorel Toader, care a fost contestată vehement de Justiția din România, reprezintă „același mod de a comite fapte penale, fiind inițiate de către Darius Vâlcov și Liviu Dragnea.

Ba mai mult, demnitarul a explicat că amândouă sunt prezentate „minicinos” de către inițiatori la televizor. Astfel, deși sunt motivate ca vizând „lăcomia băncilor” sau „soroșiștii din justiție”, ele au alte obiective ascunse, precum: bani mai mulți să astupe găurile la buget, gaz ieftin pentru Ioan Nicolae Interagro, dar și subordonarea sectorului judiciar.

„Chiar daca le iau inapoi aceste ordonante efectele negative raman si ne vor costa foarte mult / in Europa dar si in randurile multor romani este extrem de clara impresia ca toate ordonantele date in domeniul Justitiei sunt nocive / credibilitatea Guvernului Romaniei in fata partenerilor economici si financiari din tara si din exterior este fix zero : Guvernul tot incearca sa ii fure si cand e prins da inapoi (...) Coruptia ucide - prostia ucide! Suntem condusi de prosti corupti - PRO Romania va lupta impotriva acestora pana la capat!”, a mai scris Victor Ponta pe Facebook.

Totuși, liderul Pro România a precizat că „marele tun rămâne Fondul Suveran”, prin care toate companiile românești vor fi „jefuite” și „vândute pe nimic”.

„Faptul ca sunt prinsi cu “ocaua mica” nu ii impiedica sa incerce sa fure din nou - marele tun ramane Fondul Suveran ( promis de Dragnea inca din 2016 in Israel) prin care toate companiile romanesti vor fi jefuite si vandute pe nimic / ultima measperanta este ca Viorica Dancila si Toader Tudorel sa reziste si sa nu isi puna semnatura pe un asemenea jaf care ii va aduce curand in fata legii ( din pacate este acum evident ca Eugen Teodorovici a fost “agatat” cu ceva de Dragnea si Valcov si nu mai poate rezista la niciun santaj - sunt trist si dezamagit de situatia in care a ajuns dar este vina lui ca nu are curaj revina pe calea dreapta)”, a adăugat acesta.