Ponta (Pro România): Dragnea nu dă doi bani nici pe Europa, nici pe Timmermans. A vrut doar să câștige timp pentru a-și subordona Justiția română sub controlul său personal

Victor Ponta, liderul Pro România, susține că Liviu Dragnea nu a fost deloc impresionat de avertismentul lansat de Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, motiv pentru care șeful PSD va merge mai departe cu agenda sa, potrivit stiripesurse.ro.



În acest context, fostul premier consideră că soluțiile ar fi, pe de o parte, o prezență electorală masivă la alegerile europarlamentare din mai, iar pe de altă parte o presiune cât mai mare pusă de societatea civilă, prin mișcări de stradă de genul celei anunțate pentru duminică.



„După cum ştiţi foarte bine, domnul Dragnea, de foarte mulţi ani, nu participa la întâlnirile PES, acum s-a dus şi a făcut ce face şi la Bucureşti, şi anume, a minţit. A avut un discurs dublu. La Bucureşti, spune că Timmermans e duşmanul României, s-a dus la Madrid a zis că-l susţine. La Bucureşti vorbeşte despre cum trebuie să schimbe lucrurile în justiţie şi cu procurorii, acolo domnului Timmermans şi celorlaţi le-a zis că el susţine statul de drept, la Bucureşti, ştiţi foarte bine, Comisia Europeană este rea şi vrea răul României, iar la Madrid chiar zis că el regretă şi-şi cere scuze pentru ce spun unii colegi de la PSD, dar el nu-i poate controla, cunoaşteţi stilul. Avertismentul domnului Timmermans nu va avea absolut nicio valoare pentru ce se întâmplă în ţară. Dragnea e fericit că i-a mai minţit puţin, i-a mai păcălit şi-şi va vedea de agenda lui care nu are nicio legătură nici cu Europa, nici cu social-democraţia, nici cu binele României”, a spus Victor Ponta, la Digi FM.



Demnitarul a explicat că „Dragnea nu dă doi bani nici pe Europa, nici pe Timmermans”.



„De altfel, nu uitaţi că dl Dragnea a mers la întâlnirea PES la două zile după ce dăduse acea ordonanţă (de modificare a legilor justiţiei n.r.) prin care, practic, îşi subordonează procurorii către ministrul Justiţiei. Eu cred că va continua cu agenda lui şi nu-l interesează, nu-i este teamă de nimeni din Europa. Cred că singurii de care îi este teamă sunt românii care pot să vină pe 26 mai la vot (alegerile europarlamentare n.r.) să voteze într-un anumit fel. (...) De Europa, nu dă doi bani Dragnea pe Europa şi avertismentele domnului Timmermans cred că, cel mult, i-au stârnit un zâmbet pe sub mustaţă”, a continuat Ponta.



El crede că Liviu Dragnea a vrut să mai câștige puțin timp pentru a putea da noi Ordonanțe, cu ajutorul cărora să treacă justiția din România sub controlul său personal. Ponta susține că Dragnea și PSD nu vor renunța la niciun act normativ de acest gen.



„Şi a câştigat. Acum, sigur, cei de la PES au zis că mai vorbim peste câteva săptămâni. În aceste săptămâni, dl Dragnea îşi vede mai departe de agenda lui. (...) Dacă ne aşteptăm la lucruri importante venite dinspre Europa, ne înşelăm. Cei care putem să schimbăm direcţia aceasta total greşită în care merge România suntem doar noi, nimeni altcineva din afară. (...) Cred că soluţia o putem avea noi, aici, în România: 26 mai votul pentru Parlamentul European va fi un vot important care va da o direcţie, după aceea prezidenţialele şi presiunea oamenilor pe parlamentarii care anul viitor se întorc în faţa lor şi vor vrea un nou mandat. Plus, presiunea publică, ştiu că astăzi vor avea proteste ale societăţii civile faţă de acele ordonanţe absolut dictatoriale pe care le tot dă Guvernul legate de justiţie. Nu cred că acolo ar trebui să fie partide politice, dar faptul că oamenii protestează este important. Lui Dragnea nu-i este frică decât de o altă forţă care i se opune fie că e vorba de oamenii din stradă, fie că e vorba de noi, cei din Parlament. De vorbă bună, de valori, nu va asculta dl Dragnea şi nici cei din jurul său. Nu vor renunţa dacă nu vor avea în faţă pe cineva destul de hotărât fie în stradă, fie noi în Parlament. Dragnea ştie de frică. E un om laş, aţi văzut se ascunde întotdeauna. Nu recunoaşte niciodată că el face ceva. Totodeauna spune nu eu, ci colegii, Guvernul, Parlamentul”, a susţinut liderul Pro România.