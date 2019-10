Președintele Pro-România a lansat atacuri dure la adresa premierului Viorica Dăncilă cu ocazia dezbaterilor din Parlament dinainte de votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului.

"Pentru că vorbim de recunoștință, am aflat că sunt un om rău de la doamna Dăncilă. Chiar sunt un om rău că am pus-o pe lista de europarlamentare în 2014. Dar înca un om rău a fost Dragnea care a pus-o premier. Și i-a fost mai rău decat mie! Să nu aveți nevoie de recunostința doamnei Dăncila că pățiti ca Dragnea! Deci vă rog foarte frumos să nu vă fie datore pentru că își plătește datoriile", a declarat Victor Ponta.

Acesta a acuzat-o pe Viorica Dăncilă și că a sunat 100 de parlamentari pentru a le promite funcții doar să nu treacă moțiunea de cenzură.

"Nu am auzit niciodată ca un prim-ministru să sune 100 de parlamentari să le spună ca vor fi miniștri. Probabil că (...), de la Pro-România erau trei prim-miniștri, probabil că doamna Dăncila, dacă nu trece moțiunea, mâine va trebui să facă o minune biblică și să avem un guvern de 100 de miniștri. Iar Apostolul Mihai va jura că doamna Dăncilă este o rudă din Videle a Mântuitorului și poate să facă 100 de miniștri", a afirmat Ponta în râsete celor prezenți.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.