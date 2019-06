Victor Ponta reia inițiativa pe care a propus-o, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV, ca stânga să aibă un candidat comun la prezidențiale. Mai exact Pro România, PSD și ALDE. Fostul premier critică însă anunțurile făcute de Eugen Teodorovici și Mihai Fifor, care vor să fie prezidențiabili ai PSD.

“Nu sunt deloc impacat cu gandul ca la Alegerile Prezidentiale din toamna lui 2019 batalia electorala sa se dea intre reprezentantul PNL si cel al USR / cred ca o tara normala europeana are dreptul la alegerea rationala intre un candidat de dreapta si unul de stanga / din acest motiv am propus ideea unui candidat al tuturor fortelor politice de centru stanga, o decizie care sa treaca peste orgolii si interese personale meschine/ tocmai pentru ca eu nu candidez in 2019 ( am o experienta personala si 5.3 milioane de voturi obtinute in 2014) pot sa lansez acest proiect si sa incerc sa deschid mintile oamenilor care decid!”, scrie Ponta pe Facebook.

INCENDIAR! ANDREEA ESCA, ÎN STARE DE ȘOC DUPĂ VIZITA LA GINECOLOG! VEZI REPEDE CE SE ASCUNDE DE FAPT ÎN BURTICA VEDETEI (GALERIE FOTO)

Fostul premier nu este însă încrezător că PSD și-a învățat lecția dată de români la alegerile europarlamentare.

“Deocamdata nu vad ca la PSD cineva sa fi inteles cu adevarat cat de mult au gresit TOTI in ultimii ani si de ce au ajuns la dezastrul din 26 Mai / vad doar o lupta stupida pentru putere si functii efemere intre cativa dintre epigonii lui Dragnea - si un dezastru bugetar, evonomic si financiar spre care se indreapta inconstienti ( si fara sa mai poata da toata vina pe unii care nu mai sunt acum la “butoane”) ! Poate dupa Congresul din 29 Iunie liderii din Kiseleef 10 sa revina cu picioarele pe pamant si sa inteleaga ce trebuie sa faca pentru oamenii care ii voteaza ( si pentru cei care nu au mai vrut sa ii voteze)!”, mai spune Ponta.

El vorbește și despre motivele plecării sale din PSD și despre construirea Pro România.

PROFEȚIA MOMENTULUI! CARMEN HARRA A FĂCUT ANUNȚUL! ESTE VORBA DESPRE MAREA CÂNTĂREAȚĂ! FANII ȘI-AU LUAT RĂMAS BUN (GALERIE FOTO)

“Am plecat din PSD atunci cand am fost convins ca prostia, incompetenta, coruptia, minciuna, populismul si egoismul liderilor sai il duc pe o cale profund gresita si spre un dezastru politic fara precedent ! Imi pare rau ca am avut dreptate- dar ma bucur ca am reusit sa construiesc ProRomania ca o mica alternativa ( si un model pozitiv de succes ) pentru oamenii care cred in social democratia moderna.

La ProRomania am pornit si facem toate lucrurile ALTFEL ! In primul rand cu oameni competenti si profesionisti ; cu dialog si minte deschisa; cu decenta si modestie ; cu constiinta faptului ca facem greseli si ca nu suntem detinatorii adevarului absolut! Noi mergem pe drumul corect - poate reusim sa ii convingem si pe altii sa ni se alature !

E MARELE SECRET AL LUI TEO TRANDAFIR! INCREDIBIL CINE E DE FAPT PRIMUL EI SOȚ! A FOST ȚINUT LA SECRET

ProRomania- tine cu Romania!”, conchide Victor Ponta.