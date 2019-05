Plecarea lui Liviu Dragnea direct din fruntea Camerei Deputaților la Penitenciarul Rahova a lăsat un gol pe care numeroase persoane se bat acum pentru a îl completa. Mai multe surse politice, susțin că Victor Ponta vrea să obțină această funcție pentru Sorin Cîmpeanu și este dispus să negocieze și să se alieze cu PSD și ALDE pentru acest lucru.

De altfel, întrebat de Tudor Mușat într-o intervenție telefonică pentru B1TV, Victor Ponta a afirmat doar că nu își dorește pentru el această funcție, dar a confirmat că o vrea pentru Pro-România această funcție și s-a arătat dispus la negocieri cu toată lumea, inclusiv PSD și ALDE.

"Nu e adevărat. (nr. A plecat) de la faptul că începând de azi funcția de președinte este vacantă, că în Camera Deputaților nu are nimeni majoritatea, nici PSD-ALDE nu a suficient voturi, nici USR-PNL, și atunci e normal ca partidele mai mici, eu am 21 de deputați, să încerce să aibe un candidat, dar ce va întâmpla nu știu. (...) M-ar interesa dacă poate Pro-România să preia funcția, dar cu 21 de deputați, cine știe, poate cei de la PSD nu vor să aibă președinte PNL, iar cei de la PNL poate nu vor președinte PSD. Dar astea sunt negocieri normale într-un Parlament în care nimeni nu mai are majoritate.

