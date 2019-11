Porcul românesc, doar 35% din consum. Adrian Oros, ministrul Agriculturii: În doi ani de zile, țara a fost înroșită de pestă. Fosta conducere ANSVSA, protejată de Dragnea, a avut o cu totul altă agendă (VIDEO)

Doar 35% din carnea de porc pe care o consumă românii mai provine din producția internă, în timp ce restul este asigurată din importuri, a afirmat Adrian Oros, noul ministru al Agriculturii, care a criticat maniera în care vechea administrație a gestionat pesta porcină.



„Administrația românească care a gestionat prost această boală constituie un pericol foarte mare. Și-au asumat un plan acum doi ani. Au reiterat această asumare, în iunie, când a venit comisarul european aici, dar nu au făcut nimic. Trebuiau să prezinte niște garanții, în primul rând privind biosecuritatea fermelor, a gospodăriilor, restricționarea circulației animalelor, ceea ce nu s-a făcut, identificarea tuturor animalelor și, bineînțeles, gestionarea mistreților.



Problema a fost, dar acum de câteva zile a dispărut, conducerea ANSVSA. La conducerea ANSVSA, în opinia mea, erau niște personaje protejate, exact cum ați spus, de domnul Dragnea, care au avut o cu totul altă agendă. Preocuparea lor a fost cu totul alta”, a afirmat Adrian Oros, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Ministrul a explicat că omologii săi din UE sunt foarte îngrijorați cu privire la situația din România, unde „în doi ani de zile, țara a fost înroșită de pestă”.



„Chiar astăzi am avut o întâlnire de lucru cu cei de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și cu Colegiul Medicilor Veterinari, și cu asociațiile mari de crescători, pentru că mâine cei de la ANSVSA trebuie să se prezinte la Bruxelles cu un plan de măsuri realist, care sper să prezinte încredere pentru cei de acolo. Eu, luni, am avut o altă întâlnire. Am fost la reuniunea Consiliului de miniștri și am abordat cu miniștrii din câteva state acest aspect, deși nu era pe ordinea de zi. Ei sunt foarte, foarte îngrijorați”, a adăugat Adrian Oros.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.