Purtătorul de cuvânt al ALDE o compară pe Viorica Dăncilă cu celebrul Ray Arco, un jurnalist american născut la București, care se fotografia cu celebrități pentru a se promova ulterior.

"Viorica Dăncilă, un fel de Ray Arco al vremurilor noastre

Ray Arco, jurnalist la Holywood, născut la București în 1929, devenise celebru la noi prin faptul că folosea diverse prilejuri pentru a se fotografia cu vedetele californiene ce țineau în mână revista Cinema, dar și alte publicații românești (vezi foto). Respectivele fotografii, publicate în România, i-au creat lui Ray Arco ceva faimă, datorită, firește, vedetelor cu care se fotografia.

Acest procedeu e folosit, nu cu la fel de mult succes, de doamna Viorica Dăncilă. Dânsa are o întrevedere cu Rick Perry, secretarul de stat pentru energie, dar el nu-și amintește, într-un mesaj pe Twitter, s-o fi întâlnit!

Aceeaşi dnă Viorica Dăncilă participă, alături de mai marii lumii, la dezbaterile Națiunilor Unite despre terorism, dar nu i se permite să ia cuvântul, aşa cum se promovase doamna înainte de plecare.

Reuşeşte însă să se fotografieze cu liderii lumii, dar din chipul domniei sale nu se zărește decât un petec blond al pieptănăturii, la un metru de-a curmezișul doamnei Merkel.

Hotărât lucru, doamna Dăncilă mai are multe de învățat de la băgărețul și simpaticul Ray Arco", scrie Vosganian pe Facebook.