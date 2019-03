Summit-ul Partidului Popular European, la Bucureşti. Ce lideri vor lua cuvântul la evenimentul organizat de PNL (VIDEO)

Summit-ul liderilor locali şi regionali ai Partidului Popular European, organizat de Partidul Național Liberal, are loc sâmbătă, la București. Peste 150 de primari şi lideri regionali, precum şi aproximativ 3.000 de aleşi locali din România vor lua parte la eveniment.

Printre cei care vor lua cuvântul se vor număra și preşedintele României, Klaus Iohannis, şi candidatul PPE la şefia Comisiei Europene, Manfred Weber.

Weber va prezenta viziunea asupra viitorului Uniunii Europene şi principalele linii ale programului PPE pentru preşedinţia Comisiei Europene.

Totodată, cu ocazia acestui eveniment va fi prezentat Manifestul Regional şi Local al PPE pentru alegerile europarlamentare din 26 mai.

