Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat pentru B1 TV că trebuie depuse eforturi semnificative pentru accelerarea campaniei de vaccinare, având în vedere că rata imunizării nu este una “strălucită”. De asemenea, acesta a subliniat că relaxările care au intrat în vigoare de marți sunt în strânsă legătură cu vaccinarea:

“Restricțiile sunt valabile, relaxările au fost stabilite prin HG și sunt aplicabile începând de astăzi, inclusiv în București. Din păcate, nu stăm strălucit la rata de vaccinare și trebuie să depunem eforturi în continuare.

Cele mai multe dintre schimbări vizează încurajarea deschiderii de noi activități care au fost anterior închise dar cu participarea în special a persoanelor care sunt vaccinate. Aceste relaxări au legătură și cu campania de vaccinare pentru că trebuie să încurajăm cetățenii să vină să se vaccineze pentru a reveni la o viață normală economic și social.

Schimbările principale sunt deschiderea de noi activități, cum spuneam, de exemplu cluburi și discoteci care se deschid până la ora 12 noaptea, dar cu participarea persoanelor vaccinate, deschiderea de locuri de joacă în interior pentru copii ai căror părinți, aparținători au dovada faptului că s-au vaccinat sau că au fost testați și sunt negativi sau au trecut prin boală.

De asemenea, o modificare importantă este posibilitatea de organizare de concerte, festivaluri, fără o limită de participare, singura limită fiind asigurarea a doi metri pătrați d efiecare persoană. De asemenea, condiția principală fiind ca cei care participă să fie vaccinați.

Totodată, și limitările pentru activitățile în interior de spectacole sau restaurante sunt ridicate, în condițiile în care persoanele care participă sunt toate vaccinate, altfel accesul este permis până șa 70%”.

