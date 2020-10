Prefectul Capitalei: Luni se întruneşte Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, iar măsurile nu sunt blânde / Ce se întâmplă dacă în aceeași zi scade rata de infectări cu coronavirus în București

Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei, a declarat că luni se va întruni Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a discuta despre noile măsuri anti-coronavirus în contextul în care, duminică, rata de infectare la nivelul Bucureștiului a depăşit pragul de trei la mia de locuitori. Cojanu a precizat că măsurile „nu sunt blânde”: masca de protecție va deveni obligatorie în toate spațiile publice, iar restaurantele, sălile de spectacol și de jocuri vor fi închise. Cât privește eventuala trecere a școlilor în scenariul roșu, decizia va aparține Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii. Gheorghe Cojanu a mai precizat că ședința CMSU va avea loc și dacă mâine rata de infectare va scădea sub pragul de 3.

Gheorghe Cojanu anunță întrunirea CMSU, în contextul unui număr tot mai mare de cazuri COVID-19 în Capitală

Prefectul Capitalei a anunțat că, luni, Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă se va întruni pentru a discuta despre noile măsuri anti-coronavirus la nivelul Bucureștiului.

„Mâine ne vom reuni, vom lua măsurile pe care le-a amintit şi domnul prim ministru, măsurile nu sunt blânde, se poartă masca şi în spaţii deschise şi în spaţii închise, se închid activităţile restaurantelor, cafenelelor, tuturor unităţilor de alimentaţie publică, spectacole, jocuri de noroc, toate măsurile se vor lua mâine", a declarat Gheorghe Cojanu, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii vor decide dacă unitățile de învățământ din Capitală vor trece sau nu în scenariul roșu, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă urmând să stabilească doar „inserarea într-un scenariu sau altul, galben sau roşu”.

Întrebat dacă CMSU va mai lua aceste măsuri în cazul în care rata de infectare în București va scădea luni sub 3 la mia de locuitori, Cojanu a răspuns: „Dacă vedem o incidenţă sub trei nu mai luăm măsuri, dar trebuie să informăm, iar Comitetul să fie de acord că nu mai putem lua măsuri pe care să le anulăm în câteva ore. (...) Evident, noi am pus această problemă”.

Gheorghe Cojanu a mai afirmat că membrii Comitetului Muncipal pentru Situații se Urgență se vor reuni luni chiar dacă rata de infectare în Capitală va scădea sub pragul de 3: „Dacă va scădea rata de incidenţă sub trei, noi tot trebuie să convocăm Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, că aşa ne impune legea, îl informăm că a fost astăzi 3,02 şi ne gândim dacă trebuie să luăm măsuri pe care în aceeaşi şedinţă să le anulăm”.

Incidența cazurilor de coronavirus în Capitală a depășit pragul de 3 la mia de locuitori

Explicațiile prefectului Capitalei vin în contextul în care, duminică, Bucureștiul a sărit pragul de trei infectări la mia de locuitori, iar o Hotărâre de Guvern prevede adoptarea de noi măsuri anti-coronavirus în astfel de situații.

Județele Alba și Vâlcea se apropie și ele de acest prag.

Bilanțul epidemiei de coronavirus în România a ajuns, duminică, la 180.388 de infectări și 5.872 de decese.