Prefectul județului Buzău a demisionat din funcție. Leonard Dimian: Am înțeles să fac acest lucru după ce Guvernul care m-a susținut a fost schimbat

Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian a demisionat din funcție luni, 4 ianuarie, iar anunțul a fost făcut în cursul dimineții, pe contul său de Facebook. Dimian a ținut să le mulțumească buzoienilor pentru încredere, menționând că este o demisie de onoare, alegând să se retragă după ce Guvernul care l-a investit a fost shcimbat.

Mai mult decât atât, el a ținut să menționeze că este o experiență pe care o va purta mereu în suflet, lunile de pandemie fiind și momentul în care Dimian a devenit reprezentantul Guvernului în teritoriul la Buzău.

Prefectul județului Buzău a demisionat

„Am început un nou an, un nou capitol al vieții noastre. Am încheiat 2020, un an dificil pentru noi toți, în care am descoperit ceea ce contează cu adevărat: sănătatea și oamenii dragi, care ne sprijină ori de câte ori avem nevoie. Anul ce tocmai s-a încheiat a fost o lecție, ne-am trezit la realitate și ne-am dat seama cât de fericiți eram înainte de debutul pandemiei, câtă bucurie ne aduceau întâlnirile cu prietenii, vizitele la părinți sau voioșia nepoților veniți la bunici.

Eu am pășit în 2021 mai optimist, cu speranța că vom învinge pandemia de Coronavirus și ne vom putea relua obiceiurile care ne făceau fericiți. Pandemia de COVID-19 a fost provocarea mandatului meu de prefect al județului Buzău.

La câteva luni după ce am fost învestit prefect, în luna martie 2020, județul nostru înregistra primele cazuri pozitive de SARS CoV-2. De atunci, cea mai multă energie și implicare au fost canalizate către măsurile menite să protejeze populația județului de acest temut virus. Consider că prin eforturile depuse și prin măsuri uneori mai dure, am reușit să ținem în frâu răspândirea bolii și, iată, că noul an găsește județul nostru într-un scenariu verde, dacă ne raportăm la numărul de îmbolnăviri/1000 locuitori. Pe lângă pandemie, activitatea de la Instituția Prefectului mi-a adus și alte provocări.

Am organizat, în condiții speciale, două runde de alegeri: locale și parlamentare. Am lucrat împreună cu echipa Instituției Prefectului,având alături reprezentanții MAI,dar și pe cei din alte instituții implicate,am încheiat fără evenimente deosebite cele două tururi electorale, cărora le mulțumesc și pe această cale.

Am accelerat treptat munca din toate departamentele și am reușit să elimin blocajele din activitate, evitând întârzierile în programele derulate cu sprijinul Prefecturii. Am interacționat și am căutat în permanență soluții la rezolvarea problemelor cetățenilor din județ, în limitele legii.Tunelul secret de sub Palatul lui Gigi Becali. E incredibil unde duce. Era folosit şi de Carol al II-lea

Pe parcursul perioadei în care am deținut calitatea de subprefect, apoi de prefect, am fost tot timpul conștient că funcția este vremelnică. Așa că astăzi am decis să îmi anunț oficial demisia din funcția de prefect al județului Buzău.

Este o demisie de onoare! Am înțeles să fac acest lucru după ce Guvernul care m-a susținut și care a susținut toate proiectele județului pe perioada în care eu am fost la conducerea Prefecturii a fost schimbat.

Este o experiență pe care o voi purta în suflet ca pe un dar! Plec cu sentimentul datoriei împlinite! A fost o onoare pentru mine să îmi servesc țara și pe buzoienii mei dragi”, a scris Dimian pe contul său de Facebook, luni dimineața.