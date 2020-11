Prefectul județului Olt, care s-a vindecat de COVID-19, a donat plasmă pentru tratamentul bolnavilor de coronavirus: Un singur gest al nostru poate salva alte trei vieţi

Vindecat de COVID-19, Florin Homorean, prefectul judeţului Olt, a donat sânge vineri, pentru a doua oară, în vederea prelucrării plasmei. Într-o postare pe Facebook, el i-a îndemnat și pe alți oameni care au trecut prin boală să facă același gest, argumentând că plasma de la o persoană poate salva trei vieţi.

Florin Homorean, după ce s-a vindecat de COVID-19: Eu am ales să donez sânge, pentru a doua oară

Prefectul Florin Homorean i-a îndemnat pe cei ca el, care au fost testați cu coronavirus și s-au vindecat, să empatizeze cu cei încă aflați în suferință și să le vină în ajutor donând plasmă. El a precizat că astfel îi ajută și pe medici.

Homorean a insistat că sângele donat chiar salvează vieți.

„Când medicii fac orice pentru noi, se cuvine să facem şi noi ceva pentru cei din jurul nostru. Eu am ales să donez sânge, pentru a doua oară. Este modul meu de a da ceva înapoi celor care se îngrijesc zi şi noapte de sănătatea noastră. Şi este felul în care pot ajuta, la rândul meu, alţi oameni, oferind speranţă celor fără speranţă. Vă îndemn pe toţi cei care aţi trecut prin drama acestei boli să priviţi spre cei ce luptă pe patul de spital pentru a supravieţui, să empatizaţi cu suferinţa lor, să le salvaţi vieţile. Donaţi sânge!!! Un singur gest al nostru, al celor vindecaţi de COVID, poate salva alte trei vieţi. Nicio funcţie, nicio putere şi nicio poziţie socială nu au efect în faţa virusului. Solidaritatea însă, da!”, a scris Florin Homorean, într-o postare pe Facebook.

Florin Homorean a fost testat pozitiv cu coronavirus

Prefectul judeţului Olt a fost testat pozitiv cu coronavirus la mijlocul lunii iulie. „Starea mea de sănătate este bună, nu prezint simtomatologie specifică Covid-19. Fac un apel la responsabilitate pentru toţi cetatenii din judeţul Olt! Virusul nu iartă pe nimeni!”, a scris el pe Facebook, la acea vreme.

Numai că, ulterior, starea de sănătate i s-a deteriorat:Câte persoane vezi în poză?! Dacă știi răspunsul CORECT, înseamnă că ai un IQ de GENIU. Imaginea care a dat psihologii şi neurologii peste cap! (FOTO)

„A fost foarte rău, am făcut un examen computer tomograf, care a evidențiat că sunt afectați plămânii și decizia a fost să fiu transferat la București. Aseară, am fost pus pe suport de oxigen și abia acum sunt într-o stare mai bună, dar respirația este în continuare dificilă. Respir singur, dar cu dificultate, am o pneumonie cauzată de acest virus. Simt plămânii că-mi iau foc de câteva zile încoace”, a scris el, la câteva zile de la internare.

S-a vindecat între timp și acum, donând sânge, îi ajută și pe alții să se facă bine.

De la izbucnirea epidemiei de coronavirus, în județul Olt au fost testate pozitiv 4.128 de persoane, dintre care 109 numai în ultima zi. Din numărul total de diagnosticați, 120 au decedat.