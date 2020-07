Prefectul județului Olt, confirmat cu COVID-19. Florin Homorean: „Virusul nu iartă pe nimeni”

Florin Homorean, prefectul județului Olt, a anunțat că a fost confirmat cu COVID-19 și a fost internat în spital. Cu această ocazie, oficialul a lansat „un apel la responsabilitate” către toți locuitorii regiunii, subliniind că „virusul nu iartă pe nimeni”.



„În urma cu câteva minute am fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, fiind confirmat cu virusul Sars-Cov-2. În cursul zilei de ieri, pentru a nu exista vreo suspiciune cu privire la contactul meu cu persoane pozitive, am fost testat, cu rezultat pozitiv astăzi. Starea mea de sănătate este bună, nu prezint simtomatologie specifică Covid-19. Fac un apel la responsabilitate pentru toţi cetatenii din judeţul Olt! Virusul nu iartă pe nimeni! Va doresc multă sănătate!”, a scris Florin Homorean, duminică, pe Facebook.



România are 32.535 de cazuri confirmate de COVID-19, cu 456 de îmbolnăviri noi, ce au fost anunțate la bilanțul de duminică. În urmă cu câteva zile, președintele Klaus Iohannis îndemna cetățenii să respecte regulile de siguranță sanitară și le cerea politicienilor să se ridice la înălțimea funcțiilor deținute.

„Dragi români, am intrat, de aproape o jumătate de an deja, într-o perioadă cu extrem de multe incertitudini și este absolut normal să resimțim nesiguranță și să ne dorim ca totul să revină cum a fost. Și eu îmi doresc asta. Deocamdată însă acest lucru, din păcate, nu este posibil. Avem soluții pentru a ne relua viețile cât mai aproape de normalitate, însă ține de responsabilitatea fiecăruia dintre noi să reușim acest lucru. Oricâte eforturi ar face statul, sănătatea noastră, a tuturor, ține și de conștiința fiecăruia. Să purtăm mască, să respectăm distanțarea fizică și să ne spălăm des pe mâini! Asta ne spun medicii. Aceste trei măsuri nu sunt menite să ne facă viața mai grea, ci, dimpotrivă, să ne protejeze. Ele ne asigură libertatea de a face în siguranță aproape toate activitățile de care ne bucuram înainte de pandemie. Să nu pierdem ceea ce am câștigat deja! Suntem o națiune puternică și putem să trecem împreună cu bine și peste această perioadă”, a declarat șeful statului.

Printre altele, el a mai adăugat că „unica rațiune a acestor măsuri restrictive a fost evitarea unui scenariu negru, caracterizat printr-un val masiv de victime și îmbolnăviri, un scenariu care ar fi fost inevitabil mai ales în condițiile în care România nu avea niciun fel de stocuri medicale pentru situații de urgență, iar toate statele lumii erau angrenate într-o cursă contra cronometru pentru achiziția acelorași resurse sanitare. De asemenea, în evaluarea situației și aprecierea necesității instituirii stării de urgență, am luat în considerare una dintre caracteristicile esențiale care diferențiază România de celelalte state europene, și anume existența celei mai numeroase diaspore din Europa. În contextul pandemiei, revenirea pe teritoriul național a unui număr important de români din diaspora, inclusiv din zone puternic afectate de epidemie, a reprezentat una dintre cele mai mari provocări pentru autoritățile române și un argument pentru instituirea stării de urgență”.