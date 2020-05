Premierul Ludovic Orban a dat asigurări că Guvernul va lua toate măsurile, astfel încât elevii să susțină Evaluarea Națională și Bacalaureatul în condiții sanitare cât mai sigure, subliniind totodată importanța celor două examene pentru copiii din România și cariera lor profesională.



Examenele finale ale elevilor, în condiții sanitare cât mai sigure



„Eu sunt convins că până la urmă și părinții vor înțelege că există un risc minor. Noi o să luăm toate măsurile posibile, dezinfectarea școlilor, niciun copil nu va intra fără mască, supravegherea copiilor, o să fie un număr mic de elevi în clasă, astfel încât să se poată respecta toate distanțele. Suntem gata să luăm și alte forme de măsuri”, a declarat Ludovic Orban, după vizita desfășurată la uzina Ford.

Primul-ministru a subliniat că „noi avem o legislație. Copiii s-au pregătit ani buni pentru această formă de examinare. Atât Examenul de Evaluare, fostul Examen de Capacitate, cât și Examenul de Bacalaureat constituie o probă în baza căreia evoluează cariera ulterioară a elevilor. În baza Examenului de Evaluare se fac, practic, înscrierile la licee și, normal, în funcție de rezultatele obținute atât în cei patru, cât și în cele de la examen, copiii pot să aibă acces în anumite licee. De asemenea, Examenul de Bacalaureat e important în cariera universitară pe care doresc să o urmeze aceea care se duc la facultate. Practic, copiii s-au pregătit pentru aceste examene și prin lege, și prin tot ceea ce au făcut ca și pregătire, aceste examene le afectează, le influențează evoluția ulterioară”.

Cei mai mulți elevi nu vor mai reveni fizic în clase, pentru finalul anului școlar 2019 / 2020





Declarația premierului Ludovic Orban vine în contextul în care, în 27 aprilie, președintele Iohannis anunța că elevii și studenții nu vor mai reveni fizic în clase pentru încheierea anului 2019 / 2020. Cu toate acestea, preciza șeful statului, copiii din anii terminali pot reveni la școală - doar dacă doresc - între 2 și 12 iunie, astfel încât să se pregătească pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

„Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica, din punctul nostru de vedere, două riscuri mari: copiii să ducă boala la școală și de la școală, acasă. Am dorit și să știm ce fac alte țări. Unele nu mai vor să redeschidă școlile, unele situația încă e în evaluare. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă unde s-au deschis experimental. În Franța s-a deschis într-o regiune. După câteva zile, zeci de elevi și profesori au fost confirmați. Unii profesori au ajuns la ATI. S-a decis astăzi ca, pentru majoritatea, grădinițele școlile și universitățile să nu se mai deschidă în acest an. Orele vor fi continuate online. Elevul, studentul nu se va întoarce FIZIC la ore. Școlile nu se vor mai redeschide în acest an școlar. Grădinițele, școlile și universitățile nu se mai redeschid. Deci nu se întoarce elevul, studentul fizic la cursuri. Anul școlar se termină pe 12 iunie, continuă formele de studiu la distanță, ca până acum. Până pe 12 iunie, elevii vor avea mediile încheiate cu notele de acum. În cazurile excepționale, se mai poate face o evaluare suplimentară. Repet: grădinițele, școlile universitățile nu se vor redeschide în acest an. Se vor redeschide în septembrie, când începe noul an școlar”, declara Klaus Iohannis.

Monica Anisie, ministrul Educației, adăuga ulterior că „Evaluarea Națională se va susține începând cu data de 15 iunie, iar la examenul de Bacalaureat noutatea va fi că va începe cu probele scrise, în data de 22 iunie, și va continua cu probele pentru competențe”.

În acest context, premierul Ludovic Orban declara, miercuri, că președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului să se asigure că fiecare elev va avea acces la cursuri online, prin achiziționarea de tablete.

„Deja Președintele României și-a exprimat clar solicitarea către noi, către Guvern, pentru a putea asigura accesul tuturor copiilor, prin achiziționarea de tablete, care să fie conectate la Internet și care să permită fiecărui elev posibilitatea de a accesa cursurile online. Deja președintele ne-a solicitat acest lucru. Căutăm soluții împreună cu Ministerul Educației pentru a demara procedura și pentru a găsi resursele pentru a asigura sumele necesare pentru achiziționarea tabletelor”, spunea Ludovic Orban.

știre în curs de actualizare