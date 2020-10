Premierul a solicitat efectuarea unui test pentru COVID-19, după ce a intrat în contact cu o persoană depistată pozitiv. Ludovic Orban și-a suspendat întâlnirile fizice până la aflarea rezultatului (VIDEO)

Participarea prim-ministrului Ludovic Orban la evenimente programate în cursul zilei de luni a fost suspendată, ca urmare a faptului că una dintre persoanele care s-au aflat în același platou de televiziune cu premierul în cursul săptămânii trecute a fost confirmată cu COVID-19. Deși nu a manifestat o simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, premierul Ludovic Orban a solicitat efectuarea unui test pentru noul coronavirus, potrivit B1 TV.

