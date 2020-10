Premierul a solicitat intensificarea controalelor. Ludovic Orban: Din nou simt că s-a lăsat garda jos, a scăzut gradul de conformare

În cadrul ședinței de Guvern de joi, prim-ministrul Ludovic Orban a solicitat intensificarea controalelor pentru a se verifica ca autoritățile să se asigure că sunt respectate regulile de protecție sanitară. „S-a lăsat garda jos, a scăzut gradul de conformare”, a spus premierul în ziua în care România a înregistrat din nou peste 2.000 de cazuri noi de COVID-19.

Premierul Ludovic Orban a solicitat intensificarea controalelor privind respectarea regulilor de protecție sanitară

„Toţi miniştrii care aveţi instituţii de control în subordine - MAI, Ministerul Muncii, Ministerul Transporturilor, ANSVA şi toate celelalte structuri - să pregătiţi un plan de măsuri intensificate, astfel încât să asigurăm respectarea măsurilor de protecţie sanitară. Ne confruntăm cu o creştere clară a numărului de cazuri şi obiectivul nostru trebuie să fie limitarea numărului de cazuri. Din acest motiv va trebui să fim extrem de prezenţi cu un plan de control zilnic, cu o raportare zilnică cu privire la aceste controale efectuate”, a subliniat premierul Ludovic Orban, citat de Agerpres.

Prim-ministrul simte „că s-a lăsat garda jos, a scăzut gradul de conformare”.

„Din nou simt că s-a lăsat garda jos, a scăzut gradul de conformare şi în condiţiile în care, practic, am permis reluarea tuturor activităţilor în condiţii de normalitate, există o creştere a interacţiunii sociale. Or, dacă nu asigurăm respectarea măsurilor de protecţie, riscăm să crească nepermis de mult numărul de cazuri. Domnule ministru Tătaru, inclusiv DSP-urile trebuie să fie extrem de implicate în acest acţiuni, mai ales la nivelul spitalelor. Trebuie să avem liniile de apărare pregătite pentru orice situaţie”, a mai spus demnitarul liberal.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a precizat că a dispus reactivarea tuturor spitalelor COVID.



„Am pregătit şi am şi anunţat: paturile ATI 10 la sută sunt în rezervă, reactivarea tuturor spitalelor COVID care au fost până acum şi controlate de DSP în judeţe”, a adăugat Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru a comentat evoluția epidemiei de COVID-19, în direct pe B1 TV

După ce a participat la ședința de Guvern de joi seară, ministrul Sănătății a venit în studioul B1 TV, unde a vorbit despre situația sanitară din țară.

„După cum știți, suntem într-o ușoară creștere ca număr de cazuri. O creștere progresivă, nu exponențială. Suntem în jurul a 2.000 de cazuri de două zile, după ce am avut un platou de cinci, șase săptămâni. Am avut și o lună destul de încărcată, o lună care a început cu revenirea din concedii, care a început cu redeschiderea restaurantelor, care a început cu redeschiderea teatrelor și cinematografelor, o lună de campanie electorală, aglomerarea transportului în comun, începutul școlii și alegerile locale. Evaluarea pe care am făcut-o implica și o creștere relativă a numărului de cazuri noi, pe care le putem gestiona, dar și într-un context în care o serie de reguli nu au fost respectate. Fiecare din aceste reglementări implicau să se desfășoare o activitate în anumite condiții. Nerespectarea acestor condiții duce și la o creștere a numărului de cazuri noi. (...) Menționez că avem acel număr de 1.050 de paturi de terapie intensivă complet dotate, care sunt dedicate COVID”, a declarat Nelu Tătaru, joi, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician”.