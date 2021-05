Premierul anunță „încasări-record” la bugetul de stat. Florin Cîțu: Avem cea mai bună strategie. Nu am crescut taxele în acești ani. Cheia era predictibilitatea. Vedem o creștere a gradului de conformare (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a declarat că, prin conformare voluntară, bugetul de stat înregistrează încasări-record. Cheia, a spus premierul la finalul ședinței de Guvern de joi, era predictibilitatea. „Nu am crescut taxele în aceşti ani – din contră, am avut şi unele facilităţi”, a adăugat demnitarul liberal, care a vorbit și despre eliminarea evaziunii fiscale, precizând că soluția propusă din primul moment a fost digitalizarea.

Premierul Florin Cîțu anunță „încasări-record” la bugetul de stat

Întrebat care este gradul de colectare a taxelor și impozitelor în România, precum și ce strategie are Guvernul pentru a combate evaziunea fiscală, primul ministru a răspuns: „Avem cea mai bună strategie până acum pentru că conformarea voluntară a crescut pentru prima oară în aceşti doi ani de zile. Nu pot să vă dau cifrele pentru luna aprilie, dar vă spun că sunt încasări-record la bugetul de stat, prin conformare voluntară. Nu am crescut taxele în aceşti ani – din contră, am avut şi unele facilităţi. Nu am introdus taxe noi şi, totuşi, atunci când ai predictibilitate, pentru că aceasta era cheia – le-am promis românilor, antreprenorilor că nu modificăm taxele. Ne-am ţinut de cuvânt anul trecut, anul acesta şi cei care contribuie îşi plătesc taxele. Deci avem conformarea voluntară, asta este important. Vedem o creştere a gradului de conformare voluntară”, a explicat Florin Cîţu, întrebat care este gradul de colectare a taxelor şi impozitelor în România”.

„În ceea ce priveşte eliminarea evaziunii fiscale, pentru că trebuie să recunoaştem că există, soluţia pe care am propus-o din primul moment este digitalizarea. Anul acesta au fost conectate casele de marcat la ANAF. Anul acesta vom introduce şi e-facturarea. E-facturarea, sau factura electronică, a făcut minuni pentru o ţară cu probleme de evaziune fiscală cum este Italia, şi veţi vedea că şi pentru România va face minuni în ceea ce priveşte reducerea acelei evaziuni fiscale sau gap-ului de la colectarea de TVA”, a adăugat premierul Florin Cîțu.