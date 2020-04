Premierul României, Ludovic Orban, a desfășurat o rundă de consultări cu autoritățile locale din țară, joi, cu privire la proiectul de OUG privind rectificarea bugetară, pentru a evalua impactul epidemiei de coronavirus asupra bugetelor locale.



Premierul Ludovic Orban, consultări cu autoritățile locale înainte de rectificarea bugetară





Printre altele, spune prim-ministrul, autoritățile locale au cerut Guvernului creșterea alocării procentuale din impozitul pe venit, mărirea plafonului de îndatorare și a celui de trageri, care este permis anual pe credite, dar și sprijin pentru cheltuielile sociale, „în special pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu din familii vulnerabile”. De altfel, Executivul de la Palatul Victoria, subliniază Ludovic Orban, s-a angajat să deconteze cheltuielile sociale suplimentare.

„Începem ședința de Guvern. Astăzi am avut consultări cu autoritățile locale privitor la proiectul OUG de rectificare a bugetului și am considerat necesară această consultare, în primul rând, pentru a face o evaluare a impactului asupra bugetelor locale a epidemiei de coronavirus. Modificările care au apărut în structura de cheltuielie ale autorităților locale și, de asemenea, am vrut să aflăm de la organizațiile reprezentative care sunt solicitările autorităților locale. Aici au câteva solicitări, să poată să folosească o parte din banii proveniți din excedent și pentru cheltuieli pentru COVID-19. De asemenea, solicită o creștere a alocării procentuale din impozitul pe venit. De asemenea, solicită o creștere a plafonului de îndatorare și a plafonului de trageri, care este permis anual pe credite. Sigur, mai au și solicitări care sunt mai greu de onorat pentru că, să fim cinstiți, și resursele bugetului de stat sunt afectate și sunt diminuate, și va fi foarte complicat să le satisfacem toate solicitările. De asemenea, ne-au solicitat să îi ajutăm cu cheltuielile sociale, în special pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu din familii vulnerabile, și aici am și stabilit că le vom deconta cheltuielile sociale suplimentare care sunt apărute.

Mai mult decât atât, autoritățile locale au solicitat Guvernului că Direcțiile de Sănătate Public din țară „să deconteze sumele care sunt cheltuite în contractele încheiate de autoritățile locale pentru spațiile de carantină”. Premierul a fost de acord cu acest demers și a lansat un nou apel la solidaritate.

„De asemenea, ne-au solicitat ca Direcțiile de Sănătate Publică să deconteze sumele care sunt cheltuite în contractele încheiate de autoritățile locale pentru spațiile de carantinare. Evident că și aici le-am spus, da, trebuie să facem un efort comun pentru a încerca să facem față, pe de o parte, reducerilor care au apărut în venitul bugetului de stat și a bugetelor locale. În același timp să putem să susținem autoritățile locale în efortul pe care îl fac de a da soluții potrivite în lupta contra coronavirusului”, a declarat Ludovic Orban.